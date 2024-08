Maltempo in Canada, pioggia torrenziale a Montreal: allagamenti in città | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Violento temporale ieri pomeriggio a Montreal, la seconda città del Canada e la più importante del Québec. La pioggia torrenziale ha colpito la metropoli in cui vivono due milioni di persone, provocando gravi danni e pesanti allagamenti alle infrastrutture dell’area metropolitana, in modo particolare alle strade come possiamo osservare nelle immagini a corredo dell’articolo.

Maltempo in Canada, le immagini delle drammatiche inondazioni di Montreal

