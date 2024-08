MeteoWeb

Situazione meteo drammatica in provincia di Messina, lungo la costa settentrionale dei Nebrodi, nella Sicilia tirrenica. I violenti temporali della notte, ampiamente previsti e giunti puntuali come un orologio svizzero, hanno provocato un disastro tra Naso‚ Gliaca di Piraino e Brolo. In meno di due ore sono caduti ben 112mm di pioggia a Piraino, 92mm a Gioiosa Marea, 75mm a Mirto, 73mm a Naso, 67mm a Ficarra, 62mm a Castell’Umberto, 60mm a Rocca di Caprileone e Sinagra, 53mm a Sant’Angelo di Brolo, 49mm a Montagnareale.

Le conseguenze di queste piogge alluvionali sono state drammatiche: allagamenti e colate di fango hanno colpito, appunto, i centri abitati di Naso‚ Gliaca di Piraino e Brolo. In tutte queste località si sono verificati allagamenti in numerose abitazioni e collegamenti stradali risultano interrotti a causa del fango. Il Dirigente Generale della Protezione Civile della Regione Sicilia‚ Salvo Cocina‚ che ha sentito i tre sindaci interessati dalla problematica‚ ha raccomandato loro di curare l’incolumità delle persone nei piani bassi e nei sottopassi e attivare mezzi per spostare il fango e per dare sfogo a mare all’acqua. Sono state attivate diverse Organizzazioni di Volontariato della provincia di Messina con mezzi dotati di idrovore. A Piraino si è resa necessaria l’evacuazione di alcune abitazioni.

A Gioiosa Marea è stata attivata l’associazione di Protezione Civile Rangers per un intervento in località Skino‚ sulla strada ss.113 perché una traversa interna risulta allagata il transito veicolare bloccato. Ad Oliveri è stata interrotta la viabilità in una via di fuga per smottamento del manto stradale. Transito interrotto sulla strada Piraino-Brolo. A Piraino si registrano movimenti franosi sulle strade provinciali San Leonardo e Piraino Centro (S.P141). Volontari con idrovore in partenza anche dalla provincia di Palermo.

Nel corso della giornata di domenica, altri forti temporali avevano colpito la provincia di Messina con piogge torrenziali nel messinese jonico, con accumuli di 52mm a Forza d’Agro e 38mm a Letojanni. Nel corso della giornata, ha piovuto praticamente su tutto il territorio messinese tranne che nel centro di Messina città.

