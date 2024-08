Maltempo in tutt’Italia: fortunale su Milano e Venezia, 5° giorno di pioggia consecutivo in Sicilia

MeteoWeb

Imperversa il maltempo su gran parte d’Italia in questo pomeriggio di mercoledì 7 agosto caratterizzato dai fenomeni meteo estremi in tutto il Paese. Una violenta super cella temporalesca sta colpendo il Nord/Ovest: in Piemonte abbiamo avuto fortissimi temporali nel primo pomeriggio con temperature in picchiata fino a +19°C in pieno giorno in pianura, nell’ennesima giornata piovosa e fredda di quest’estate senza caldo nell’Italia settentrionale.

La super cella temporalesca sta paralizzando il traffico aereo: tanti voli sono in attesa di poter atterrare, ma tutti gli aeroporti della zona sono bloccati per le avverse condizioni meteo:

Adesso la super cella si sta spostando su Milano. Nell’hinterland occidentale della città la temperatura è crollata addirittura a +18°C con pioggia torrenziale (oltre 55mm già accumulati tra Legnano, Ossona, Inveruno e Buccinasco). I fenomeni sono in intensificazione verso il cuore della Lombardia. I vigili del fuoco del comando provinciale di Milano stanno gestendo circa una ventina di interventi per il maltempo.

Maltempo, le immagini del forte temporale che sta colpendo Milano

Impressionanti le immagini satellitari in cui si vedono bene i mostri temporaleschi che stanno colpendo il Nord Italia in queste ore:

Diffuse al suolo shelf cloud, wall cloud e mammatus:

Un’altra supercella generata nel Trentino Alto Adige si sta dirigendo rapidamente su Venezia, provocando piogge torrenziali in Veneto:

Tanti i danni sul territorio, soprattutto in Piemonte:

Maltempo anche in Sicilia, 5° giorno di pioggia consecutivo

I forti temporali pomeridiani stanno interessando anche il Centro/Sud. In Sicilia è il quinto giorno di pioggia consecutivo. Anche oggi si stanno verificando forti temporali pomeridiani nelle zone interne di tutta l’isola, dai Nebrodi agli Iblei. I fenomeni più intensi sono nella Sicilia occidentale. Fino al momento sono caduti 36mm di pioggia a Casteltermini, 35mm a Bisacquino, 30mm a Biviere di Cesarò, 17mm a Vallone di Muffoletto, 16mm a Chiusa Sclafani, 15mm a Tortorici, 14mm a Manali, 8mm a Floresta, 4mm a Monterosso Almo, 2mm a Ragusa.

Il maltempo proseguirà nelle prossime ore, in serata: attenzione ai fenomeni meteo estremi. E anche domani, giovedì 8 agosto, si ripeteranno temporali molto forti in tutto il Paese. Per la Sicilia sarà il sesto giorno di pioggia consecutivo.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.