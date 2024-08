Maltempo Liguria, forti raffiche sul litorale spezzino: tante barche soccorse

MeteoWeb

Nel pomeriggio di ieri, martedì 27 agosto, temporali con forti raffiche di vento hanno interessato le coste spezzine, agitando repentinamente il mare. Così numerosi diportisti che erano a bordo dei loro mezzi sono stati colti di sorpresa. L’Autorità Marittima – Corpo delle Capitanerie di Porto spezzina si è rivolta al Roan di Genova per poter fronteggiare le numerosissime richieste di aiuto/soccorso, pervenute a seguito della burrasca estiva.

Nell’arco di pochi minuti, gli equipaggi delle vedette costiere della Sezione Operativa Navale della Spezia sono intervenuti nello specchio acqueo prospiciente Portovenere per soccorrere una barca a vela in evidenti difficoltà di manovra con 3 persone adulte a bordo che, visibilmente impaurite e scosse, venivano assistite fino al rientro, in sicurezza, nel porto di La Spezia. Al termine, la stessa vedetta riprendeva immediatamente il mare per raggiungere il punto dove poco prima era avvenuto il naufragio di un catamarano, il cui equipaggio era stato appena tratto in salvo. Analogamente, l’equipaggio di un’altra vedetta interveniva prontamente nelle acque antistanti Punta Bianca, prestando assistenza a ben 6 natanti in difficoltà di manovra.

Grazie all’intervento degli equipaggi, tutte le unità in difficoltà sono riuscite a guadagnare le acque calme e sicure del porto, senza conseguenze.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.