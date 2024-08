Maltempo Marche, pioggia e grandine ad Ascoli e provincia: danni

MeteoWeb

I temporali che oggi hanno colpito moltissime regioni d’Italia da Nord a Sud, anche con fenomeni violenti, non hanno risparmiato le Marche, interessate nel pomeriggio da vento, pioggia e grandine in provincia di Ascoli Piceno. A Mozzano, frazione di Ascoli Piceno, sono caduti 48mm di pioggia, 41mm a Offida, nell’Ascolano, ma segnaliamo anche 38mm a Metauro, 28mm a Cesano, 25mm a Piagge, tutte località in provincia di Pesaro-Urbino.

Il maltempo ha causato danni e disagi alla circolazione. I Vigili del Fuoco del comando di Ascoli Piceno e del distaccamento di San Benedetto del Tronto hanno dovuto effettuare oltre 30 interventi, per fortuna nessuno per situazioni particolarmente gravi. La grandinata accompagnata da vento forte ha colpito soprattutto Ascoli intorno alle 16:15 con danni ad alcune auto ma soprattutto la caduta di rami, in qualche caso anche di discrete dimensioni, che hanno ostruito la sede stradale.

Uno degli interventi più rilevanti è stato sulla strada che da Ragnola conduce a Monteprandone, con la strada ostruita da un grosso tronco che è stato necessario rimuovere per ripristinare la circolazione stradale. Il sindaco di Monteprandone Sergio Loggi ha invitato alla prudenza, diffondendo le foto del luogo dell’emergenza con i Vigili del Fuoco al lavoro.

Danni da vento con rami caduti e qualche piccolo allagamento di locali si sono registrati anche a Ripatransone, Offida, Grottammare e Appignano del Tronto. A San Benedetto del Tronto si sono allagate momentaneamente alcune strade cittadine. Il forte vento spirato improvvisamente ha danneggiato una tettoia, costringendo la Polizia municipale a transennare la zona interessata.

Il forte vento ha impedito all’eliambulanza di alzarsi in volo per soccorrere un motociclista vittima di uno scontro con un’auto lungo la statale Adriatica a Cupra Marittima; l’uomo è stato trasferito in ambulanza all’ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto del Tronto, dove è stato ricoverato in codice rosso.

