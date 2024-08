Maltempo nelle Marche, San Benedetto del Tronto sommersa: danni e auto bloccate | FOTO

MeteoWeb

La pioggia abbondante che ha colpito San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) questa mattina ha provocato gravi disagi alla circolazione, con diversi sottopassi allagati e chiusi per precauzione, oltre a causare danni a proprietà private. In particolare, nel sottopasso di via del Mare a Porto d’Ascoli, si sono accumulati circa 70 cm di acqua, costringendo le autorità a chiudere l’area. I vigili del fuoco sono intervenuti per recuperare un’auto sommersa, fortunatamente abbandonata in tempo dalla proprietaria.

Situazione analoga si è verificata al Campo Europa, dove diverse abitazioni hanno registrato allagamenti. Numerosi veicoli sono rimasti bloccati nei sottopassi, richiedendo l’intervento della polizia municipale, che ha prestato soccorso ai conducenti in difficoltà.

Il lungomare di San Benedetto è stato anch’esso sommerso dall’acqua, aggravando ulteriormente la situazione. I residenti hanno espresso malcontento, lamentando il problema cronico delle fognature, che non sono in grado di gestire adeguatamente la pioggia intensa. Fortunatamente, le precipitazioni sono cessate e le fognature hanno lentamente ripreso a funzionare, permettendo all’acqua di defluire e liberare gradualmente le strade.

In 90 minuti sono caduti su San Benedetto del Tronto circa 104 millimetri di pioggia, una quantità enorme che ha messo in seria difficoltà tutta la città. Il sindaco Antonio Spazzafumo, insieme al vicesindaco Antonio Capriotti e all’assessore alla protezione civile Bruno Gabrielli, ha convocato un vertice d’urgenza in Comune con i rappresentanti delle società partecipate CIIP, Picenambiente, Azienda Multi Servizi, il referente della Polizia Locale per la Protezione civile, il funzionario del servizio Manutenzione.

È stato fatto il punto della situazione che presenta diverse criticità, tutte in fase di monitoraggio e su cui si sta già intervenendo: tra dipendenti comunali, delle società partecipate e volontari, sono complessivamente al lavoro una sessantina di persone per far fronte all’emergenza.

