Maltempo, nuovo record in Sicilia: 20° giorno di pioggia ad agosto

Instabilità residua ha interessato oggi la Sicilia, con piogge e temporali nelle zone interne ma anche nel Ragusano e sulla costa agrigentina. Tra i dati pluviometrici più rilevanti di oggi, segnaliamo: 24mm a Menfi, Turolifi, 23mm a Maniace, 18mm a Leonforte, 14mm a Noto, 12mm a Sciacca, Grammichele, 7mm a Enna, Assoro, 6mm a Maletto, 5mm a Cesarò.

Oggi è il 20° giorno di pioggia su 30 di questo mese di agosto in Sicilia, che batte il record che era stato stabilito appena ieri: mai aveva piovuto così tanto ad agosto sull’isola. Queste piogge rappresentano un grande aiuto per combattere la siccità che ha colpito l’isola per mesi.

