Maltempo Piemonte, temporali nel Novarese: allagamenti a Borgomanero | LIVE

Un’area depressionaria con minimo a Nord delle Isole britanniche, convoglia infiltrazioni di aria più fresca in quota dai quadranti occidentali sul Piemonte, determinando lo sviluppo di intensi rovesci e temporali. Dopo una prima fase di maltempo nelle scorse ore, fenomeni intensi persistono sul medio-alto Novarese, tra cui la zona di Borgomanero dove si segnalano locali disagi per allagamenti.

La situazione meteo in tempo reale

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

