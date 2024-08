Maltempo: prorogato lo stato di emergenza per Piemonte, Friuli, Veneto e Lombardia

MeteoWeb

Su proposta del Ministro per la Protezione civile Nello Musumeci, il Governo ha deliberato la proroga dello stato di emergenza di ulteriori 12 mesi nel territorio della Provincia di Cuneo a seguito degli eccezionali eventi meteorologici del 6 luglio 2023. Prorogato, inoltre, lo stato di emergenza sempre per un anno nei territori della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia e Regione Veneto, a seguito degli eventi meteorologici verificatisi dal 13 luglio al 6 agosto 2023. A seguito della ondata di maltempo che dal 4 al 31 luglio 2023 ha interessato la regione della Lombardia, è stato prorogato lo stato di emergenza di ulteriori 12 mesi. Tutte le proroghe si rendono necessarie per il superamento delle emergenze e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

