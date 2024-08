Maltempo, proseguono le ricerche dei dispersi a San Felice a Cancello | FOTO

MeteoWeb

Proseguono in località Talanico, nel Comune di San Felice a Cancello, le ricerche di madre e figlio dispersi dal 27 agosto scorso, a seguito dell’ondata di maltempo che ha colpito il Casertano: l’attività dei vigili del fuoco, in azione con escavatori, cinofili, esperti in topografia e droni si sta concentrando nelle vasche di contenimento invase dal fango.

