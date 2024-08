Maltempo in Puglia, tris di trombe marine nel Mare Adriatico | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Una saccatura nordatlantica sta scivolando verso Sud/Est, richiamando correnti molto umide da Sud che dal Mar Ionio puntano verso la Puglia determinando una fase di instabilità e forte maltempo in particolare sul versante adriatico. Oggi sono attesi fenomeni di forte intensità. In queste ore vengono già segnalate 3 trombe marine in simultanea al largo, nel Mare Adriatico, avvistate dal Leccese, da Andrano fino a Santa Cesarea.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

