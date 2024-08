Maltempo, prosegue la ricerca dei dispersi a San Felice a Cancello | VIDEO

MeteoWeb

Da oltre 30 ore proseguono in località Talanico, nel Comune di San Felice a Cancello, le operazioni di ricerca di madre e figlio dispersi dalla sera del 27 agosto: il dispositivo dei vigili del fuoco è composto da nucleo GOS (Gruppo Operativo Speciale), in azione con escavatori, nucleo cinofilo, soccorritori fluviali alluvionali, esperti in topografia e droni dotati di termocamera.

