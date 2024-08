Maltempo in Sicilia, Agosto si conclude con 21 giorni di pioggia su 31: stravolto il record di sei anni fa

MeteoWeb

Il mese di Agosto si conclude oggi in Sicilia con l’ennesima giornata di piogge: poco diffuse, molto isolate e anche blande. Ma comunque piogge. Ci sono stati rovesci e temporali nell’estremità nord/orientale, a Capo Peloro, dove sono caduti 15mm di pioggia a Torre Faro (Messina), ma anche nel sud/ovest dell’isola con 10mm a Castelvetrano e 5mm a Villa Ruggero di Partanna, 3mm a Partanna.

Nel pomeriggio forti temporali hanno interessato i monti Iblei, con 8mm a Casa Cappellani e 7mm a Casa Valvo nel versante sud/orientale del massiccio, e 1mm alla Diga Ragoleto. Si tratta di accumuli modesti, ma sufficienti a sancire il 21° giorno di pioggia mensile nell’isola: un record clamoroso per la Sicilia, dove Agosto è da sempre un mese estivo a tutti gli effetti. Significa che quest’anno ad Agosto, solo 10 giorni non ci sono state piogge in Sicilia e invece 21 giorni ha piovuto. Non in tutta l’isola, ovviamente. Non sempre nelle stesse località, ma in qualche parte sì per 21 giorni su 31, e spesso in modo intenso, diffuso e abbondante.

E’ un record ufficiale che supera il precedente (18 giorni di pioggia mensile regionale) che risale ad Agosto 2018, e quindi ad appena sei anni fa. I due mesi di agosto con più giorni piovosi in Sicilia risalgono quindi agli ultimi sei anni. Alla faccia dei catastrofismi su siccità e addirittura “desertificazione” dell’isola, in cui negli ultimi decenni non solo sta piovendo sempre di più ma anche sempre più spesso. Il luogo comune che le piogge sono “sempre più violente ma sempre più rare“, quindi, viene smentito dai fatti.

