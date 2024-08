Maltempo Spagna, inondazioni a Herrera de los Navarros: case allagate e auto spazzate via | VIDEO

MeteoWeb

Le piogge cadute nel sud della provincia di Saragozza, a Campo de Daroca, e nel nord di Teruel, nella regione di Jiloca, hanno provocato inondazioni nella città saragozzana di Herrera de los Navarros, nel nord della Spagna. Le strade si sono trasformate in fiumi in questa località: l’acqua ha spazzato via i veicoli ed è entrata anche nelle case. L’acqua ha anche attraversato una strada bassa e nella sua scia ha spazzato via i mobili di alcuni bar.

Il sindaco della città, Enrique Felices, parlando con HERALDO, ha detto: “il viale di Saragozza sembrava un fiume. Un muro di pietra che aveva più di 200 anni è caduto e quando è stato trascinato ha formato un tappo“, ha continuato. “C’era più acqua che scorreva nelle strade che nel fiume”, ha detto Felices del diluvio, iniziato intorno alle 17:30, durato circa mezz’ora e che ha incluso anche qualche chicco di grandine. Gli abitanti di Herrera sono ora impegnati a ripulire l’acqua e il fango entrati nelle case.

A Burbáguena (Teruel), dove sono caduti 66mm di pioggia, è stato “un incubo“, descrive il sindaco Joaquín Peribáñez. “L’agricoltura sarà la più colpita e i danni saranno gravi”. La pioggia è stata accompagnata da forti raffiche di vento, che hanno abbattuto alberi e costretto a interrompere la strada per Luco de Jiloca.

Era previsto che le zone di Saragozza e Teruel registrassero più di 30mm di precipitazioni oggi, che si estenderanno a tutta la fascia centrale della Penisola a partire da domani, venerdì 30 agosto, a causa di una depressione, i cui effetti si faranno sentire nella Penisola nel corso del fine settimana, secondo la previsione del portavoce dell’Agenzia Meteorologica Statale (Aemet), José Luis Camacho.

