Maltempo, violento temporale in Emilia Romagna: grandine e downburst nel Bolognese, danni e disagi | FOTO e VIDEO

Un violento temporale ha interessato il Bolognese, colpendo anche il capoluogo emiliano, con un’intensa grandinata e un intenso downburst (forti raffiche di vento in uscita da un temporale). Il temporale è poi proseguito verso il Modenese, scaricando forti piogge in meno di un’ora. Segnaliamo 40mm di pioggia caduti a San Marino (frazione di Carpi), 38mm a San Lorenzo della Pioppa, 34mm a Longara, 32mm a San Prospero, 25mm a Granarolo, Sant’Agata Bolognese, 23mm a Bologna-Corticella.

Il forte temporale ha causato problemi all’aeroporto Marconi di Bologna, dove gli aerei non riuscivano a decollare o atterrare. Un volo Ryanair, proveniente da Barcellona, ha dovuto riattaccare (cioè aveva già cominciato la manovra di atterraggio e si è rialzato ad altezza di crociera) per dirigersi verso un altro aeroporto. Il volo proveniente da Alghero è riuscito a scendere dopo una lunga attesa. Una volta passato il temporale, l’attività dell’aeroporto è tornata regolare. Problemi anche nella circolazione sulle strade della città, con il traffico andato in tilt a causa dell’intensità dei fenomeni. Sono stati segnalati anche alcuni sottopassaggi stradali allagati.

Forti le raffiche di vento associate al temporale, con picchi di 60-70km/h. Segnaliamo raffiche di 74km/h a Sant’Agata Bolognese e San Marino, 72km/h a Cavazzona di Castelfranco, 69km/h a Ozzano dell’Emilia, 64km/h a Modena, 63km/h a Bologna-Corticella. Diversi gli interventi dei Vigili del Fuoco per alberi e rami caduti sulle strade a Bologna e in altre località della provincia.

Inoltre, un temporale ha innescato un importante incendio in un’osteria a Granarolo Emilia, alle porte di Bologna. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco dai distaccamenti di Budrio e Molinella, insieme agli agenti della Polizia locale di Budrio e Granarolo. Al momento non si ha notizia di eventuali persone coinvolte nell’incendio anche se, a quanto pare, il locale era chiuso.

L’intensa struttura temporalesca sta ora interessando la pianura emiliana centrale tra Modenese e Reggiano; i fenomeni seguiranno spostandosi verso la provincia di Parma e successivamente Piacenza. Prestare attenzione.

