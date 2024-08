Maltempo, intenso temporale su Genova: alberi e rami caduti

MeteoWeb

Un temporale intenso ma di breve durata ha interessato Genova la notte scorsa, provocando la caduta di rami e alberi. In pochi minuti sono caduti fino a 17mm di pioggia. Frequente e intensa la fulminazione. Un fulmine caduto nei boschi di Fiorino, sulle alture di Voltri, ha fatto esplodere un albero innescando un incendio, spento poi dalla pioggia.

La forte pioggia ha costretto a diversi interventi dei Vigili del Fuoco per la caduta di rami nelle zone alberate della città. La tempesta ha messo fuori uso anche alcuni impianti semaforici.

