Maltempo, forte temporale a Roma: tuoni come bombe, vento forte e allagamenti | FOTO

MeteoWeb

Forti piogge e temporali hanno colpito oggi alcune zone del Lazio, provocando nubifragi, grandine e forti raffiche di vento. Un temporale ha interessato anche Roma, producendo tuoni come bombe e fulmini. Più colpito il settore orientale: segnaliamo 37mm di pioggia a Roma Borghesiana e 19mm a Colle Prenestino. Si registrano allagamenti tra Prenestina e Tiburtina, con il traffico bloccato in più punti. Numerosi anche gli alberi caduti a causa del vento forte, con raffiche di oltre 50km/h. Le temperature sulla Capitale in questo momento sono di +23-24°C; +20°C nelle zone colpite dai temporali.

In provincia, una intensa grandinata si è verificata a San Cesareo, come mostrano le immagini a corredo dell’articolo.

In precedenza, nel pomeriggio, grandine di media taglia ha colpito Viterbo, insieme ad un forte nubifragio che ha scaricato 25mm di pioggia sulla città.

