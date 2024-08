Maltempo, temporali pomeridiani sull’Italia dall’Emilia Romagna alla Sicilia | DATI

MeteoWeb

Altra giornata all’insegna dei temporali pomeridiani oggi sull’Italia, che hanno colpito molte regioni da Nord a Sud. Le piogge più intense hanno interessato l’Appennino emiliano e il Nord-Est, in particolare la zona pedemontana veneta (anche se qui nella scorsa notte), ma anche parti della Sicilia, in particolare il Messinese, dando continuazione alla striscia di giorni piovosi in questo mese di agosto. Tra i dati pluviometrici più rilevanti di oggi in Italia, segnaliamo: 44mm a Neviano degli Arduini, 38mm a Pianezze, 35mm a Vetto, 30mm a Carpineti, 28mm a Rometta, 24mm a Saponara, 23mm a Crespano del Grappa, 22mm a Messina – Torre Faro, 21mm a Porretta Terme, Sarsina, Magliano Sabina, 19mm a Sassoguidano, 18mm a Marostica, Salvatronda, 16mm a Castelfranco Veneto, Santa Sofia, 15mm a Palanzano, Anqua, 14mm a Morfasso, Nicosia, 11mm a Castell’Umberto.

Dopo il break rinfrescante dei giorni scorsi, le temperature sono in aumento ma è un caldo senza eccessi, con valori diffusi sui +32-34°C, con picchi sui +36-37°C nelle zone interne del Centro.

