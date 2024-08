Maltempo, forti temporali in Sardegna: nubifragi, grandine e temperature in picchiata

MeteoWeb

La tempesta che ha colpito duramente le Baleari nei giorni scorsi si sta adesso muovendo verso l’Italia e ha già iniziato a colpire ampie zone della Sardegna. Al momento, un esteso ammasso di temporali sta interessando il settore centro-occidentale dell’isola, provocando nubifragi, forti raffiche di vento e grandine di discreta taglia. I temporali stanno provocando anche tantissimi fulmini. Particolarmente colpite le zone di Monte Acuto, Logudoro e Gallura. Nelle zone interessate dai nubifragi la temperatura è crollata fino a +14°C.

Sono già caduti 57mm di pioggia a Tonara, 46mm a Buddusò, 40mm a Fonni, 36mm a Escalaplano, 34mm a Ovodda, 29mm a Calangianus, 25mm a Su Separadorgiu e sul Bruncu Spina.

Criticità nel comune di Oschiri, nel Sassarese, dove il temporale ha provocato allagamenti e grandine. “I Vigili del Fuoco stanno inviando i propri mezzi e il proprio personale per i diversi allagamenti nel centro abitato di Oschiri a causa della bufera d’acqua e grandine di poco fa e ancora in corso. È stata allertata anche la Protezione Civile. Si raccomanda la massima prudenza e attenzione”, comunica sui social il sindaco Roberto Carta.

Il maltempo provocato da questa perturbazione continuerà anche nei prossimi giorni. Domani, sabato 17 agosto, il maltempo si intensificherà un po’ in tutt’Italia. Avremo temporali molto forti nel pomeriggio in Sardegna, ma anche in Piemonte, in tutto il Centro Italia e in modo particolare tra l’Appennino e le Regioni Adriatiche e anche al Sud.

