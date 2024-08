Maltempo, temporali sulle zone interne del Centro-Sud: anche oggi piogge in Sicilia

MeteoWeb

Anche oggi residua instabilità sta interessando parti dell’Italia in un weekend prevalente stabile e caldo sul Paese. Forti temporali stanno colpendo le zone interne del Centro-Sud, soprattutto in Campania, Calabria e Sicilia. In particolare, in Sicilia nubifragi si stanno verificano sugli Iblei nel Ragusano e nel Siracusano. Oggi è il 15° giorno di pioggia di questo mese di agosto sull’isola, qualcosa di insolito per questo periodo dell’anno, anche se oggi i fenomeni sono molto più limitati rispetto ai giorni scorsi.

In Campania, la zona più colpita è quella dell’Avellinese, mentre piogge e temporali hanno interessato anche il Salernitano. Tra i dati pluviometrici più rilevanti nella regione, segnaliamo: 18mm a Laceno, 8mm a Salitto, 4mm a Lioni.

Con le infiltrazioni d’aria più fresca in quota, in arrivo da nord delle Isole Britanniche, torna l’instabilità anche al Nord dal pomeriggio-sera di oggi, con lo sviluppo di rovesci e temporali.

