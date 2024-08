Maltempo Thailandia, inondazioni storiche colpiscono la provincia di Nan | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

La provincia di Nan è stata colpita dalle peggiori inondazioni degli ultimi due decenni per questa zona della Thailandia. Nan ha sperimentato forti piogge tra il 19 e il 21 agosto, che hanno causato inondazioni e frane in molte aree. Le inondazioni hanno causato ingenti danni in 11 distretti. La situazione rimane critica mentre le autorità locali lavorano per supportare i residenti colpiti.

Le acque alluvionali hanno inondato il distretto economico della provincia e gli uffici governativi nel distretto di Phu Phiang sono stati significativamente colpiti. Il livello dell’acqua del fiume Nan, che ha raggiunto circa 2 metri, ha portato alla chiusura del ponte Pattana Pak Neua, che collega il distretto di Phu Phiang con il centro città. Negozi e case in 23 comunità del comune di Nan, lungo l’area fluviale di oltre 10 chilometri, sono sommersi da oltre 2 metri d’acqua e le persone devono stare al secondo piano delle loro case.

Surapol Thiansut, sindaco del comune di Nan, ha affermato: “le inondazioni di quest’anno sono molto più alte rispetto al 2006. Nel 2006, il livello dell’acqua era di 8,42 metri. Quest’anno, il livello più alto è di 8,72 metri, 30 centimetri più alto rispetto al 2006. Ciò significa che è del 22% più alto della barriera anti-inondazione. Nessun altro record è stato più alto di questo. Attualmente, le pompe idriche del comune che non sono allagate funzionano giorno e notte. Ce ne sono tre”.

Questa inondazione, la più grave degli ultimi 20 anni, ha colpito 11 dei 15 distretti della provincia, con frane segnalate nei distretti di Chaloem Phra Kiat e Bo Kluea.

Aggiornamenti recenti indicano che le condizioni stanno migliorando nelle aree settentrionali della provincia, dove i funzionari si concentreranno ora sugli sforzi di ripristino. Nel distretto settentrionale, dopo che l’acqua si è ritirata, sono stati ritrovati tre corpi dispersi.

Per gestire la crisi, il governatore provinciale di Nan, Chainarong Wongyai, ha collaborato con il 38° distretto militare per istituire una mensa sostenuta dalla famiglia reale per aiutare le persone colpite dalle inondazioni. Anche gli enti amministrativi locali hanno ricevuto l’ordine di fornire assistenza. Un centro di donazione di cibo e beni essenziali è stato allestito di fronte alla sala provinciale.

