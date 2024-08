Maltempo Torino, si verificano 150 segnalazioni di danni

MeteoWeb

Circa 150 segnalazioni attualmente oggetto di verifica, 70 alberi caduti o danneggiati in modo irreversibile che quindi dovranno essere abbattuti, sei le squadre di tecnici operative al momento sul territorio cittadino. È il quadro dell’attività della Città di Torino in seguito ai danni causati dal maltempo che ha segnato i giorni precedenti a Ferragosto, in particolare nella zona sud della città.

Dopo un primo monitoraggio nei giorni immediatamente successivi, il Comune sta procedendo con la verifica delle situazioni più complesse, come quella del parco Colonnetti a Mirafiori, e delle segnalazioni dei cittadini che continuano ad arrivare. Le circoscrizioni maggiormente colpite sono state la 8 e la 2; la precedenza, spiega il Comune in una nota, è stata data, in un primo momento, agli interventi necessari al ripristino della viabilità, con il completamento di quelli sugli assi principali, per poi passare a giardini e parchi pubblici.

Gli interventi proseguiranno questa settimana e la prossima, così come la verifica di tutte le segnalazioni che dovessero ancora pervenire.

