Maltempo Toscana, forti piogge sulla costa: Passeggiata allagata a Viareggio

Forti piogge hanno colpito la zona costiera della Toscana: notevoli i 104mm di pioggia caduti a Bocca d’Arno, a Marina di Pisa, 68mm a Pisa, 63mm a Stagno. Nell’area di Viareggio, ci sono cumulati di 60-80mm, specie andando a nord, verso Lido di Camaiore. La forte pioggia caduta durante la notte ha provocato l’allagamento della Passeggiata di Viareggio (Lucca), fenomeno che non è nuovo e che dà al lungomare un ‘effetto Venezia’. Anche se già nella prima mattinata l’acqua era sparita, resta un problema da sempre irrisolto e che in passato ha provocato danni anche ai negozi che sono stati invasi dall’acqua.

A Viareggio, inoltre, alcuni cornicioni di terrazzi sono caduti e la Polizia municipale è intervenuta in alcuni punti della città per provvedere a transennare per mettere in sicurezza. La pioggia a tratti continua ancora a cadere in tutta la Versilia. Annullati diversi eventi pubblici tra quelli in programma oggi.

