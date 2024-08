Maltempo Turchia, piogge intense e inondazioni colpiscono Istanbul | VIDEO

MeteoWeb

Piogge intense e inondazioni hanno causato il caos a Istanbul, la città più grande della Turchia, colpendo duramente il nord della provincia da ieri. Il Centro di coordinamento dei disastri (AKOM) del comune di Istanbul e la Direzione generale della meteorologia hanno allertato gli abitanti di Istanbul con un avviso “codice giallo”, indicando che, sebbene le condizioni meteorologiche previste non siano rare, rappresentano potenziali pericoli che dovrebbero essere attentamente monitorati. A seguito degli avvisi emessi, l’acqua ha ricoperto le strade in alcune parti della provincia, con piogge torrenziali prevalenti in città.

Nello storico quartiere di Sultanahmet, i cittadini hanno cercato rifugio alle fermate del tram, poiché le forti piogge formavano pozzanghere sulle strade. Una delle mete turistiche più popolari di Istanbul, il Bazar delle spezie, noto anche come Bazar egiziano, a Eminönü, è stato inondato, con disagi per commercianti e visitatori. Il diluvio ha colpito anche la famosa Piazza Taksim della città, riempiendo di acqua l’Istiklal Avenue.

Oggi allagamenti hanno colpito anche la località di Şirinevler: grandi quantità di acqua e grandine hanno inondato le strade, rendendo difficile la circolazione di pedoni e auto.

