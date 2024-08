Maltempo Umbria: pioggia intensa, temporali e calo delle temperature

MeteoWeb

Pioggia intensa e temporali, accompagnati da tuoni e fulmini, hanno colpito nel pomeriggio diverse località dell’Umbria. Segnaliamo 24mm di pioggia caduti a Fabro e 18mm a Collescipoli, nel Ternano. Grazie al maltempo, le temperature hanno subito un calo apprezzabile.

Piogge alla periferia di Perugia, qualche temporale nel Ternano, in particolare nell’area verso Narni, dove un albero è caduto in via Tuderte, senza provocare danni. Chicchi di grandine sono caduti in una zona di Terni. Non vengono segnalate, tuttavia, situazioni di criticità o danni particolari.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.