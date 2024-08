MeteoWeb

Dalle 11:30 di questa mattina, 30 Vigili del Fuoco del Comando di Ascoli Piceno sono in azione in località Colonnata per il contrasto a un vasto incendio boschivo. Sul posto stanno operando anche 3 mezzi aerei del Corpo nazionale: un Canadair, un elicottero Erickson S-64 e un elicottero Drago proveniente dal reparto volo di Pescara.

