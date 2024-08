Paura a Marina di Minturno: autogiro biposto cade in acqua vicino ai bagnanti | VIDEO

MeteoWeb

Sfiorata la tragedia sulla spiaggia della Marina di Minturno (Latina), dove un autogiro biposto è caduto in acqua a pochi metri dall’arenile. Il pilota, soccorso dai bagnanti, è uscito dall’acqua illeso e nessuna persona è risultata ferita.

Francesco Emilio Borrelli, deputato dell’alleanza Verdi Sinistra, ha chiesto di fare chiarezza sull’incidente “poiché solo per un caso non si è trasformato in tragedia”. “Ho chiesto – afferma ancora Borrelli – che siano chiariti non solo i motivi dell’improvviso ammaraggio del velivolo, se gli stessi siano dovuti a un guasto meccanico o a imperizia del pilota e se sia normale il sorvolo a quote così basse e così vicine a luoghi intensamente affollati come le spiagge del litorale. Secondo i testimoni che trascorrono a Minturno le loro vacanze, il passaggio di velivoli ultraleggeri, autogiri biposto, parapendii a motore, è una costante. Soprattutto a bassa quota e sulle teste dei bagnanti. Un fenomeno in crescita in diverse spiagge dei litorali di tutto il Paese. Servono controlli serrati sulla sicurezza di chi li conduce e delle persone ospitate a bordo con verifiche puntuali del rispetto delle norme previste dai codici di volo e dal possesso dei necessari brevetti dei piloti“, conclude il parlamentare.

