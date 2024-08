Marte e Giove, spettacolo astronomico imperdibile nel cielo di agosto

MeteoWeb

Questa settimana, gli appassionati di astronomia hanno l’opportunità di assistere a un evento raro e affascinante: Marte e Giove appaiono eccezionalmente vicini nel cielo, separati da appena 0,3 gradi. Un evento simile non si ripeterà con tale vicinanza fino al 2033, rendendo questo fenomeno un’occasione imperdibile per osservare i 2 pianeti.

Le congiunzioni

Quando due corpi celesti sembrano avvicinarsi l’uno all’altro nel cielo, dal nostro punto di vista, si parla di congiunzione. Se i pianeti si muovessero su un piano perfettamente piatto, ogni congiunzione vedrebbe il pianeta più vicino oscurare l’altro. Tuttavia, le orbite planetarie sono leggermente inclinate l’una rispetto all’altra, e ciò comporta che comporta che durante queste congiunzioni i pianeti passino a Nord o a Sud l’uno rispetto all’altro, creando spettacoli celesti variabili.

Marte e Giove, congiunzione ravvicinata

Le congiunzioni ravvicinate offrono uno spettacolo particolarmente suggestivo. Quando 2 pianeti sono sufficientemente vicini da essere visibili nello stesso campo visivo di un telescopio, come accadde per Giove e Saturno nel 2020, è un vero e proprio regalo per gli skywatcher. Questa volta, Marte e Giove saranno così vicini che anche un campo visivo capace di catturare l’intera Luna, larga 0,5 gradi, potrà contenere entrambi i pianeti.

Anche a occhio nudo, una congiunzione così ravvicinata può aggiungere un tocco di meraviglia al cielo notturno. Il contrasto tra il rosso marziano e il bianco gioviano è particolarmente suggestivo. Tuttavia, è importante notare che la luminosità di Marte varia notevolmente, e sebbene al suo massimo splendore possa competere con Giove, al momento è circa 16 volte più fioco. Nonostante ciò, i due pianeti sono abbastanza luminosi da essere visibili, tempo permettendo, anche dalle città con maggiore inquinamento luminoso.

Quando vedere la congiunzione

Sfortunatamente, però, la maggior parte del mondo perderà questo spettacolo, poiché la coppia planetaria non sarà visibile durante la sera da nessuna parte sulla Terra. L’orario esatto in cui Marte e Giove sorgeranno dipende dalla posizione geografica, ma in generale sarà tra mezzanotte e le 3 del mattino. Per osservarli, sarà necessario svegliarsi prima dell’inizio del crepuscolo astronomico.

Il momento di massima vicinanza tra i due pianeti avverrà esattamente alle 14:45 UTC circa, quindi durante il giorno per l’Europa, l’Africa, l’Asia occidentale e le Americhe. Tuttavia, i pianeti sono apparsi altrettanto vicini questa mattina prima dell’alba e lo saranno anche domani.

Le congiunzioni Marte-Giove

Le congiunzioni tra Marte e Giove si verificano all’incirca ogni 2 anni e mezzo, ma l’ultima è stata quasi 2 volte più distante e anch’essa visibile solo nelle ore mattutine. La prossima congiunzione sarà ancora più ampia, con i pianeti separati da più di un grado, e nel 2029 la distanza sarà appena inferiore ai 2 gradi.

È importante sottolineare che una congiunzione ravvicinata non significa necessariamente che la distanza fisica tra i pianeti sia eccezionalmente ridotta. Marte si trova a poco meno di 100 giorni dal suo perielio, ossia il punto più vicino al Sole, il che lo posiziona più vicino alla Terra della media, mentre Giove è anch’esso leggermente più vicino del solito, ma non in modo eccezionale. Tuttavia, per i nostri occhi, questa congiunzione rappresenta un vero e proprio spettacolo celeste, uno spettacolo che non si ripeterà per altri 9 anni.

