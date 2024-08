Melbourne dice addio ai monopattini elettrici: divieto immediato dopo due anni di incidenti e critiche

MeteoWeb

La città di Melbourne ha deciso di vietare il noleggio dei monopattini elettrici, a seguito di crescenti preoccupazioni per la sicurezza pubblica. Questa decisione arriva dopo un periodo di prova di due anni, iniziato con l’introduzione degli scooter elettrici nel febbraio 2022. Nonostante i benefici iniziali, come la riduzione delle emissioni di carbonio e l’incentivazione dei trasporti pubblici, l’onda di incidenti e le lamentele della cittadinanza hanno spinto il consiglio comunale a rivedere la propria posizione.

Niente monopattini elettrici a Melbourne

Il sindaco di Melbourne, Nicholas Reece, ha espresso la sua frustrazione verso il comportamento di alcuni utenti dei monopattini, che, secondo lui, non solo violano le norme di sicurezza ma contribuiscono anche a un aumento del caos urbano. “Troppe persone usano gli scooter sui marciapiedi. La gente non li parcheggia correttamente. Vengono buttati a terra e lasciati sparsi per la città come coriandoli, creando pericoli di inciampo”, ha dichiarato Reece alla stazione radio locale 3AW.

L’onda di indignazione pubblica ha portato Melbourne a seguire le orme di altre città globali che hanno recentemente proibito i monopattini elettrici. Parigi, ad esempio, aveva già posto fine al loro utilizzo lo scorso settembre. Reece ha esplicitamente dichiarato di voler replicare “l’opzione Parigi” anche per Melbourne.

Nonostante i benefici ambientali degli scooter elettrici, che avevano ridotto le emissioni di carbonio della città di oltre 400 tonnellate, le problematiche legate alla sicurezza hanno avuto un peso determinante nella decisione. Un rapporto del Royal Melbourne Hospital, pubblicato nel dicembre 2023, ha rivelato che nel 2022 circa 250 scooteristi si erano recati al pronto soccorso con ferite, spesso causate da guida in stato di ebbrezza, eccesso di velocità e mancato utilizzo del casco.

Il portavoce dell’ospedale ha confermato che gli incidenti legati ai monopattini elettrici hanno causato anche decessi e danni cerebrali, con lesioni particolarmente gravi tra i pazienti più giovani. La decisione di vietare gli scooter elettrici è dunque una risposta diretta a queste preoccupazioni, cercando di garantire maggiore sicurezza e ordine urbano.

