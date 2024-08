Meteo Andria, le previsioni per domani sabato 10 agosto

MeteoWeb

Sabato 10 Agosto a Andria si prevedono condizioni meteo stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Le prime ore del mattino saranno caratterizzate da nubi sparse con una leggera copertura nuvolosa che andrà via via diradandosi. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori intorno ai +25°C durante la notte e in lieve aumento fino a raggiungere i +32°C nel corso della mattinata.

Durante la mattina, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa minima, mentre nel pomeriggio e verso sera le nubi saranno praticamente assenti, lasciando spazio a un sole splendente. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +32°C, con una leggera sensazione di caldo che potrebbe far percepire una temperatura di +32°C.

Il vento soffierà principalmente da direzione Nord – Nord Est con intensità variabile tra i 12km/h e i 23km/h, mentre le raffiche di vento saranno più sostenute, con valori che potranno raggiungere i fino a 23km/h. L’umidità relativa si manterrà su valori intorno al 35% – 63%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile sui 1016hPa – 1018hPa.

In conclusione, Sabato 10 Agosto a Andria si prospetta una giornata estiva all’insegna del sole e del caldo, ideale per trascorrere del tempo all’aperto e godersi il bel tempo. Le previsioni meteo per i prossimi giorni indicano un mantenimento delle condizioni stabili, con temperature che dovrebbero rimanere su valori simili e un cielo prevalentemente sereno. Sono previste quindi ottime condizioni per chi desidera trascorrere del tempo all’aria aperta e godersi il clima estivo.

Tutti i dati meteo di Sabato 10 Agosto a Andria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +24.6° perc. +24.7° Assenti 14.3 OSO max 21.4 Libeccio 59 % 1016 hPa 4 nubi sparse +24.3° perc. +24.4° Assenti 14.9 OSO max 23.2 Libeccio 62 % 1016 hPa 7 poche nuvole +29.7° perc. +29.4° Assenti 14 ONO max 16.6 Maestrale 41 % 1018 hPa 10 cielo sereno +31.7° perc. +31.2° Assenti 17 NNE max 22.6 Grecale 36 % 1018 hPa 13 cielo sereno +32.3° perc. +32.2° Assenti 17.1 NE max 19.8 Grecale 37 % 1017 hPa 16 cielo sereno +31.4° perc. +31.3° Assenti 11 NNE max 18.8 Grecale 39 % 1016 hPa 19 poche nuvole +28.4° perc. +29.1° Assenti 6.4 ENE max 12.1 Grecale 52 % 1017 hPa 22 cielo sereno +27.8° perc. +28.5° Assenti 1.3 NNO max 9.6 Maestrale 53 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:02 e tramonta alle ore 19:57

