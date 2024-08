Meteo Ascoli Piceno, le previsioni per domani domenica 18 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 18 Agosto ad Ascoli Piceno mostrano un’alternanza di condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Al mattino, il cielo sarà per lo più sereno con una leggera copertura nuvolosa intorno al 9-13%. Le temperature si attesteranno intorno ai +27-32°C, con una percezione leggermente superiore a causa dell’umidità. Il vento soffierà da Sud Ovest a una velocità di circa 4,9-10,6km/h.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica cambierà con l’arrivo di nubi sparse e la probabilità di precipitazioni leggere intorno al 43-99%. Le temperature diminuiranno leggermente, oscillando tra i +26-30°C, ma la percezione sarà più alta a causa dell’umidità. Il vento cambierà direzione, provenendo da Est e Nord Est, con intensità variabile tra i 3,4 e i 12,4km/h.

In serata, le condizioni meteorologiche peggioreranno ulteriormente con piogge moderate e la probabilità di precipitazioni del 88-100%. Le temperature scenderanno intorno ai +20-22°C, con una percezione leggermente superiore. Il vento sarà prevalentemente da Nord a una velocità compresa tra i 1,6 e i 10,5km/h.

In conclusione, Domenica 18 Agosto ad Ascoli Piceno si prevede un’alternanza di condizioni meteorologiche con cielo sereno al mattino, nubi sparse e piogge leggere nel pomeriggio, e piogge moderate in serata. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni del meteo durante la giornata e di prendere le dovute precauzioni in caso di piogge intense. Restate aggiornati sulle previsioni del tempo per i prossimi giorni ad Ascoli Piceno per organizzare al meglio le vostre attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 18 Agosto a Ascoli Piceno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +23.7° perc. +23.6° Assenti 10.5 OSO max 10 Libeccio 58 % 1011 hPa 3 cielo sereno +23.2° perc. +23.1° prob. 4 % 9.6 OSO max 8.9 Libeccio 59 % 1010 hPa 6 cielo sereno +27.1° perc. +27.3° Assenti 4.9 SO max 5.8 Libeccio 46 % 1010 hPa 9 poche nuvole +32.4° perc. +31.9° prob. 4 % 9.8 ESE max 10.6 Scirocco 35 % 1009 hPa 12 pioggia leggera +27.8° perc. +28.6° 0.17 mm 7 E max 12.4 Levante 55 % 1008 hPa 15 pioggia leggera +25.8° perc. +26.2° 0.86 mm 1.1 N max 4.2 Tramontana 71 % 1007 hPa 18 pioggia moderata +22° perc. +22.5° 1.91 mm 2.8 N max 10.5 Tramontana 87 % 1008 hPa 21 pioggia moderata +20.3° perc. +20.9° 1.23 mm 5 SO max 5.5 Libeccio 94 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:18 e tramonta alle ore 19:59

