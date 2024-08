Meteo Augusta, le previsioni per domani martedì 20 agosto

MeteoWeb

Martedì 20 Agosto a Augusta si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteo stabili e piuttosto calde. Le prime ore della giornata saranno all’insegna di un cielo sereno con una leggera copertura nuvolosa, con temperature che si aggireranno intorno ai +26°C. Durante la notte, la temperatura scenderà leggermente, ma si manterrà comunque piacevole.

Nel corso della mattina, il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa in aumento, ma senza precipitazioni in vista. Le temperature saliranno gradualmente fino a raggiungere i +28°C intorno alle ore centrali. Il vento soffierà da Ovest – Nord Ovest con una velocità che varierà tra i 10km/h e i 30km/h.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica potrebbe cambiare leggermente, con un aumento della copertura nuvolosa che potrebbe portare a un cielo coperto. Le temperature si manterranno intorno ai +28°C, con una leggera diminuzione della percezione termica a causa dell’umidità che si attesterà intorno al 60%.

In serata, il cielo tornerà a schiarirsi, con una copertura nuvolosa in diminuzione e temperature che si manterranno intorno ai +27°C. Il vento sarà più leggero rispetto alle ore centrali della giornata, con una direzione prevalente da Est – Sud Est.

In conclusione, le previsioni meteo per Martedì 20 Agosto ad Augusta indicano una giornata con temperature piuttosto elevate e una variabilità della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Non sono previste precipitazioni significative, ma è consigliabile prestare attenzione alla velocità del vento, che potrebbe essere moderata. Resta comunque consigliabile consultare aggiornamenti meteo prima di pianificare attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 20 Agosto a Augusta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +25.7° perc. +25.9° prob. 4 % 13.1 ONO max 19.9 Maestrale 61 % 1009 hPa 4 poche nuvole +24.5° perc. +24.7° prob. 3 % 25.7 O max 42.7 Ponente 66 % 1008 hPa 7 cielo sereno +26.8° perc. +27.7° Assenti 25.3 ONO max 27 Maestrale 57 % 1009 hPa 10 cielo sereno +27.8° perc. +28.8° prob. 8 % 16.2 NE max 18.3 Grecale 57 % 1009 hPa 13 cielo coperto +27.7° perc. +28.9° prob. 8 % 15.4 E max 14.4 Levante 59 % 1009 hPa 16 nubi sparse +27.8° perc. +29.1° prob. 20 % 15 E max 15.9 Levante 59 % 1009 hPa 19 cielo sereno +27.1° perc. +28.4° Assenti 10 ESE max 13.2 Scirocco 63 % 1010 hPa 22 cielo sereno +26.4° perc. +26.4° Assenti 5.2 ONO max 8.1 Maestrale 65 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:22 e tramonta alle ore 19:41

