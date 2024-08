Meteo Avola, le previsioni per domani martedì 6 agosto

MeteoWeb

Martedì 6 Agosto ad Avola si prevedono condizioni meteo stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno elevate, con un cielo sereno e una copertura nuvolosa che non supererà il 5%. La temperatura massima prevista sarà di 30,2°C nel primo pomeriggio, mentre la minima si attesterà sui 26°C durante la notte.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno con una temperatura che oscillerà tra i 27,3°C e i 30°C. Il vento sarà leggero proveniente da sud, con raffiche che potranno arrivare fino a 11,7km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo rimarranno stabili, con temperature che si manterranno intorno ai 30°C e una leggera brezza proveniente sempre da sud. L’umidità si attesterà intorno al 52% e la pressione atmosferica sarà di 1010hPa.

In serata, il cielo resterà sereno e le temperature caleranno leggermente, con valori intorno ai 27°C. Il vento sarà ancora proveniente da sud-ovest, con una velocità intorno ai 10km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Avola per Martedì 6 Agosto indicano una giornata estiva con cielo sereno e temperature gradevoli. Le condizioni meteo si manterranno stabili anche nei prossimi giorni, con temperature che si attesteranno su valori simili. Si consiglia di godersi una giornata all’aria aperta, approfittando del bel tempo che caratterizzerà la zona.

Tutti i dati meteo di Martedì 6 Agosto a Avola

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +26.3° perc. +26.3° Assenti 2.5 O max 3.4 Ponente 74 % 1010 hPa 4 cielo sereno +25.8° perc. +26.4° Assenti 1.9 NO max 2.5 Maestrale 74 % 1010 hPa 7 cielo sereno +28.1° perc. +29.9° Assenti 5 SSE max 4.6 Scirocco 62 % 1011 hPa 10 cielo sereno +29.9° perc. +31.5° Assenti 13.5 SSE max 9.7 Scirocco 54 % 1011 hPa 13 cielo sereno +30.2° perc. +31.6° prob. 3 % 15.7 SSE max 12.8 Scirocco 52 % 1010 hPa 16 cielo sereno +29.5° perc. +31° prob. 3 % 15.2 S max 13.9 Ostro 55 % 1010 hPa 19 cielo sereno +27.2° perc. +28.7° prob. 4 % 11.5 SO max 13.9 Libeccio 64 % 1011 hPa 22 cielo sereno +26.8° perc. +28.1° Assenti 6.9 OSO max 8.5 Libeccio 64 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:11 e tramonta alle ore 19:58

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.