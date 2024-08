Meteo Carrara, le previsioni per domani lunedì 12 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Carrara per Lunedì 12 Agosto prevedono condizioni generalmente stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Al mattino, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura nuvolosa che varierà tra il 45% e il 82%. Le temperature si manterranno elevate, con valori che oscilleranno tra i +28°C e i +32°C, ma la percezione sarà leggermente superiore a causa dell’umidità presente nell’aria.

Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà ulteriormente, con poche nuvole sparse e una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 15-18%. Le temperature massime saranno di circa +32°C, ma la percezione sarà leggermente inferiore rispetto alla mattina grazie alla brezza leggera che soffierà da ovest.

In serata, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa quasi assente. Le temperature si abbasseranno leggermente, attestandosi intorno ai +26°C, ideali per trascorrere una piacevole serata all’aperto.

Le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Carrara indicano un mantenimento delle condizioni di stabilità atmosferica, con cieli sereni o poco nuvolosi e temperature che si manterranno elevate. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle ore più calde della giornata e proteggersi adeguatamente dai raggi solari.

In conclusione, Lunedì 12 Agosto a Carrara si prospetta una giornata all’insegna del bel tempo, con temperature estive e un clima ideale per godersi le bellezze della città e dei suoi dintorni. Restate aggiornati sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le vostre attività all’aperto e godervi al meglio la giornata.

Tutti i dati meteo di Lunedì 12 Agosto a Carrara

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +26.9° perc. +28.3° Assenti 3.3 ENE max 4.4 Grecale 64 % 1015 hPa 4 nubi sparse +26.2° perc. +26.2° Assenti 3.4 NE max 3.3 Grecale 65 % 1014 hPa 7 nubi sparse +29.9° perc. +31.9° Assenti 0.7 S max 1.5 Ostro 56 % 1014 hPa 10 nubi sparse +32.3° perc. +34.5° Assenti 8.5 SO max 6.9 Libeccio 48 % 1014 hPa 13 poche nuvole +32.4° perc. +34.9° prob. 14 % 8.9 OSO max 9 Libeccio 49 % 1013 hPa 16 poche nuvole +31.5° perc. +33.9° prob. 10 % 7 O max 8.7 Ponente 52 % 1012 hPa 19 cielo sereno +27° perc. +28.8° prob. 4 % 3.7 NO max 5.2 Maestrale 69 % 1012 hPa 22 cielo sereno +26.3° perc. +26.3° Assenti 3.9 NE max 3.8 Grecale 68 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:23 e tramonta alle ore 20:24

