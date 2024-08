Meteo Cortona, le previsioni per domani mercoledì 14 agosto

MeteoWeb

Mercoledì 14 Agosto a Cortona si prospetta una giornata con condizioni meteo variegate. Le prime ore della mattina saranno caratterizzate da cielo sereno e temperature piacevoli attorno ai +20°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con venti leggeri che soffieranno principalmente da Est – Sud Est.

Man mano che la mattina avanza, ci si potrà aspettare un aumento della copertura nuvolosa, con la presenza di nubi sparse e una probabilità di pioggia che si attesterà intorno al 60%. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i +30°C verso le ore centrali della giornata. I venti continueranno a provenire da Sud, con raffiche leggere che potranno raggiungere i 6,7km/h.

Nel pomeriggio, le nubi sparse tenderanno a mantenersi, con una probabilità di pioggia che si attesterà intorno al 40-50%. Le temperature massime toccheranno i +36°C, con una percezione termica leggermente inferiore. I venti aumenteranno di intensità, provenendo principalmente da Ovest – Nord Ovest con raffiche che potranno superare i 13km/h.

Verso sera, la copertura nuvolosa diminuirà nuovamente, con un ritorno al cielo sereno e temperature che si attesteranno attorno ai +24°C. I venti si calmeranno, mantenendo una direzione da Ovest – Nord Ovest.

In conclusione, le previsioni meteo per Mercoledì 14 Agosto a Cortona indicano una giornata con variazioni climatiche significative, passando da cielo sereno a nubi sparse e con possibilità di pioggia. Le temperature oscilleranno tra i +20°C e i +36°C, con venti che varieranno di intensità e direzione nel corso della giornata. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni del tempo e prepararsi adeguatamente per affrontare le variazioni climatiche previste nei prossimi giorni a Cortona.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 14 Agosto a Cortona

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +19.7° perc. +19.9° Assenti 4.6 ESE max 4.6 Scirocco 83 % 1012 hPa 4 cielo sereno +18.9° perc. +19° Assenti 3.7 E max 3.6 Levante 84 % 1012 hPa 7 poche nuvole +25.6° perc. +25.7° Assenti 3.6 SE max 3.6 Scirocco 57 % 1012 hPa 10 nubi sparse +32.9° perc. +32.2° Assenti 4.4 S max 6.7 Ostro 32 % 1012 hPa 13 cielo sereno +36.7° perc. +34.7° Assenti 2.6 ESE max 12.4 Scirocco 18 % 1010 hPa 16 nubi sparse +34.2° perc. +32.4° Assenti 21.9 OSO max 17.3 Libeccio 22 % 1009 hPa 19 cielo sereno +24.6° perc. +24.3° Assenti 7.6 ONO max 10.2 Maestrale 47 % 1012 hPa 22 nubi sparse +21.8° perc. +21.7° Assenti 3.9 SO max 3.9 Libeccio 62 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:20 e tramonta alle ore 20:12

