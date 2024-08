Meteo Gioia Tauro, le previsioni per domani domenica 4 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Gioia Tauro per Domenica 4 Agosto indicano condizioni stabili e soleggiate per l’intera giornata. La copertura nuvolosa sarà quasi assente, con solo poche nuvole sparse durante le prime ore del mattino. Le temperature si manterranno elevate, con valori massimi intorno ai 31-32°C durante le ore centrali della giornata.

Durante la notte, si prevedono nubi sparse con una temperatura che si attesterà intorno ai +26°C. La velocità del vento sarà leggera, con raffiche che potranno raggiungere i 7-8 km/h provenienti da direzioni variabili.

Nel corso della mattina, il cielo si presenterà sereno con una lieve presenza di nuvole sparse. Le temperature aumenteranno gradualmente, con valori che supereranno i 30°C già dalle prime ore del giorno. Il vento sarà debole, con intensità che si manterrà attorno ai 5-10 km/h.

Nel pomeriggio, il sole splenderà su Gioia Tauro senza alcuna nuvola all’orizzonte. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 31-32°C, mentre la velocità del vento sarà leggera, con intensità che potrà raggiungere i 13 km/h provenienti principalmente da direzione Nord Ovest.

In serata, il cielo rimarrà sereno e la temperatura si abbasserà gradualmente, attestandosi intorno ai 25-26°C. Il vento sarà ancora leggero, con intensità che si manterrà attorno ai 5-7 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Gioia Tauro per Domenica 4 Agosto confermano una giornata caratterizzata da condizioni di bel tempo, con cielo sereno e temperature estive. Si consiglia di proteggersi adeguatamente dal sole e di idratarsi regolarmente, considerando le temperature elevate previste per la giornata.

Tutti i dati meteo di Domenica 4 Agosto a Gioia Tauro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +26.3° perc. +26.3° Assenti 4.8 S max 7.8 Ostro 60 % 1009 hPa 3 nubi sparse +25.2° perc. +25.6° prob. 4 % 2.9 ESE max 5.1 Scirocco 68 % 1009 hPa 6 poche nuvole +28.3° perc. +29.5° Assenti 0.6 ESE max 3.4 Scirocco 57 % 1010 hPa 9 cielo sereno +31.1° perc. +33° Assenti 10.1 NO max 9.6 Maestrale 51 % 1010 hPa 12 cielo sereno +31.7° perc. +34.2° Assenti 12.1 NO max 12.5 Maestrale 52 % 1009 hPa 15 cielo sereno +30.9° perc. +33.5° Assenti 11.8 NO max 12.7 Maestrale 55 % 1009 hPa 18 cielo sereno +27.2° perc. +29.3° Assenti 6 NNO max 9.1 Maestrale 72 % 1009 hPa 21 cielo sereno +25.5° perc. +26.2° Assenti 0.7 NO max 6.1 Maestrale 80 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:03 e tramonta alle ore 20:00

