Meteo, le temperature massime di oggi: +33°C a Messina

MeteoWeb

La coda di una perturbazione atlantica che lambisce il Nord ha portato violenti temporali sulle regioni settentrionali, con grandine grossa e nubifragi. Temperature più alte sulle regioni centro-meridionali. Di seguito, le temperature massime registrate oggi, lunedì 26 agosto, in alcune località italiane.

+38°C a Villasalto, Menfi, Francofonte, Ceprano, Larciano

a Villasalto, Menfi, Francofonte, Ceprano, Larciano +37°C a Sciacca, Luzzi, Taurisano, Enna, Siracusa, Paduli, Roma, Arsoli, Empoli

a Sciacca, Luzzi, Taurisano, Enna, Siracusa, Paduli, Roma, Arsoli, Empoli +36°C ad Ispica, Cosenza, Veglie, Pisticci, Serino, Isernia, Terni, Fermo, Arzignano, Manziana, Villasor

ad Ispica, Cosenza, Veglie, Pisticci, Serino, Isernia, Terni, Fermo, Arzignano, Manziana, Villasor +35°C a Monti, Tertenia, Siracusa, Comiso, Trenta, Tuglie, Foggia, Campobasso, Fondi, Palestrina, Cascia, Macerata, Arezzo, San Felice sul Panaro, Bertiolo, Siena

a Monti, Tertenia, Siracusa, Comiso, Trenta, Tuglie, Foggia, Campobasso, Fondi, Palestrina, Cascia, Macerata, Arezzo, San Felice sul Panaro, Bertiolo, Siena +34°C a Oschiri, Cagliari, Partinico, Licata, Rende, Crispiano, Vieste, Fornelli, Lucera, Amelia, Ascoli Piceno, Volterra, Imola, Barga, Camposampiero, Spinadesco

a Oschiri, Cagliari, Partinico, Licata, Rende, Crispiano, Vieste, Fornelli, Lucera, Amelia, Ascoli Piceno, Volterra, Imola, Barga, Camposampiero, Spinadesco +33°C a Messina, Palermo, Sadali, Alessano, Latiano, Campoli del Monte Taburno, Aprilia, Fara San Martino, Locorotondo, Controguerra, Spoleto, Fossombrone, San Gimignano, Livorno, Mesola, Genova, La Spezia

a Messina, Palermo, Sadali, Alessano, Latiano, Campoli del Monte Taburno, Aprilia, Fara San Martino, Locorotondo, Controguerra, Spoleto, Fossombrone, San Gimignano, Livorno, Mesola, Genova, La Spezia +32°C a Orani, Antillo, Rosarno, Minervino di Lecce, Brindisi, Rutigliano, Fisciano, Sezze, Fermo, Livorno, Cesena, Pietrasanta, Portogruaro, Valsamoggia

a Orani, Antillo, Rosarno, Minervino di Lecce, Brindisi, Rutigliano, Fisciano, Sezze, Fermo, Livorno, Cesena, Pietrasanta, Portogruaro, Valsamoggia +31°C a La Maddalena, Siniscola, Pettineo, Ragusa, Ponza, Sardara, Valledolmo, Castrignano del Capo, Terlizzi, Bisaccia, Cagnano Varano, Palata, Rocca Priora, Argenta

a La Maddalena, Siniscola, Pettineo, Ragusa, Ponza, Sardara, Valledolmo, Castrignano del Capo, Terlizzi, Bisaccia, Cagnano Varano, Palata, Rocca Priora, Argenta +30°C a Gela, Pedara, Tempio Pausania, Villagrande Strisaili, Roscigno, Centola, Bari, Termoli, Force, Pistoia, Paladina

a Gela, Pedara, Tempio Pausania, Villagrande Strisaili, Roscigno, Centola, Bari, Termoli, Force, Pistoia, Paladina +29°C a Stintino, Leni, Lercara Friddi, Palo del Colle, Sorrento, Amatrice, Galliate, Trento

a Stintino, Leni, Lercara Friddi, Palo del Colle, Sorrento, Amatrice, Galliate, Trento +28°C a Villanova Monteleone, Tusa, Savelli, Capracotta, Pontedassio

a Villanova Monteleone, Tusa, Savelli, Capracotta, Pontedassio +27°C a Mondovì, Castagneto Po, Zocca

a Mondovì, Castagneto Po, Zocca +26°C a Gairo, Firenzuola

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.