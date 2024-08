Meteo, le temperature massime di oggi: +31°C a Messina

MeteoWeb

Anche oggi instabilità pomeridiana al Centro-Sud, in particolare su aree interne e rilievi, con fenomeni anche forti. Di seguito, le temperature massime registrate oggi, giovedì 29 agosto, in alcune località italiane.

+38°C a Montale, Firenze, Nepi, Riano

a Montale, Firenze, Nepi, Riano +37°C a Lendinara, Pistoia, Collesalvetti, Grosseto, Roma, Ripi, Benevento

a Lendinara, Pistoia, Collesalvetti, Grosseto, Roma, Ripi, Benevento +36°C ad Oschiri, Boscoreale, Melizzano, Colleferro, Torrita Tiberina, Crespina Lorenzana, Soragna, Portomaggiore, Chiarano, Goito, Breganze, Gaiole in Chianti

ad Oschiri, Boscoreale, Melizzano, Colleferro, Torrita Tiberina, Crespina Lorenzana, Soragna, Portomaggiore, Chiarano, Goito, Breganze, Gaiole in Chianti +35°C ad Alghero, Castelvetrano, Paternò, Pisticci, Luzzi, Alvignano, Latina, Manziana, Genga, Tivoli, Cittaducale, Altavilla Vicentina, Modena, Massa, Sassocorvaro

ad Alghero, Castelvetrano, Paternò, Pisticci, Luzzi, Alvignano, Latina, Manziana, Genga, Tivoli, Cittaducale, Altavilla Vicentina, Modena, Massa, Sassocorvaro +34°C a Napoli, Villa Verde, Sant’Anna Arresi, Grammichele, Sciacca, Bisignano, San Pancrazio Salentino, Torre Orsaia, Contursi Terme, Fondi, Amelia, Fossombrone, Ortignano, Legoli

a Napoli, Villa Verde, Sant’Anna Arresi, Grammichele, Sciacca, Bisignano, San Pancrazio Salentino, Torre Orsaia, Contursi Terme, Fondi, Amelia, Fossombrone, Ortignano, Legoli +33°C ad Abbasanta, Partinico, Grazzanise, Tarquinia, Rimini, Velo d’Astico

ad Abbasanta, Partinico, Grazzanise, Tarquinia, Rimini, Velo d’Astico +32°C a Busachi, Enna, Caposele, Catanzaro, Acquasanta Terme, Fiumicino

a Busachi, Enna, Caposele, Catanzaro, Acquasanta Terme, Fiumicino +31°C a Caltanissetta, Messina, Bisaccia, Baunei, Abetone Cutigliano, Davagna

a Caltanissetta, Messina, Bisaccia, Baunei, Abetone Cutigliano, Davagna +30°C a Osidda, San Cataldo, Minervino di Lecce, Roccamonfina, Vico del Gargano, Fabriano, Albenga

a Osidda, San Cataldo, Minervino di Lecce, Roccamonfina, Vico del Gargano, Fabriano, Albenga +29°C ad Orosei, Francavilla di Sicilia, Casole Bruzio, Santa Croce di Magliano, Abbadia San Salvatore

ad Orosei, Francavilla di Sicilia, Casole Bruzio, Santa Croce di Magliano, Abbadia San Salvatore +28°C ad Iglesias, Montemarano, Sarteano, Montoggio

ad Iglesias, Montemarano, Sarteano, Montoggio +27°C a Padru, Bisaccia, San Marino

a Padru, Bisaccia, San Marino +26°C a Urzulei, Castel di Lucio, San Benedetto Val di Sambro

