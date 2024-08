Meteo, le temperature massime di oggi: +38°C a Francofonte

MeteoWeb

Temporali pomeridiani hanno colpito le Alpi orientali e l’Appennino calabro-lucano oggi; sole e caldo sul resto del Paese. Di seguito, le temperature massime registrate oggi, sabato 31 agosto, in alcune località italiane.

+38°C a Firenze, Francofonte, Arsoli, Grosseto, Pescia

a Firenze, Francofonte, Arsoli, Grosseto, Pescia +37°C a Ozieri, Lentini, San Salvatore Telesino, Pico, Cittaducale, Ischia di Castro, San Severino Marche, Castiglion Fibocchi, Poggio Renatico, Massa, Ponte San Nicolò, Bertiolo

a Ozieri, Lentini, San Salvatore Telesino, Pico, Cittaducale, Ischia di Castro, San Severino Marche, Castiglion Fibocchi, Poggio Renatico, Massa, Ponte San Nicolò, Bertiolo +36°C a Ardara, Trapani, Partinico, Benevento, Bolsena, Genga, San Miniato, Imola, Modena, Spinadesco, Rogeno, Treviso, Argenta

a Ardara, Trapani, Partinico, Benevento, Bolsena, Genga, San Miniato, Imola, Modena, Spinadesco, Rogeno, Treviso, Argenta +35°C a Napoli, Villasalto, Capoterra, Riesi, Cosenza, Frosinone, Foligno, Jesi, Peccioli, Monterenzio, Camporgiano, Orero, Abano Terme, Poppi, Todi, Ascoli Piceno

a Napoli, Villasalto, Capoterra, Riesi, Cosenza, Frosinone, Foligno, Jesi, Peccioli, Monterenzio, Camporgiano, Orero, Abano Terme, Poppi, Todi, Ascoli Piceno +34°C a Siniscola, Riposto, Luzzi, Taranto, Cusano Mutri, Rocca Santo Stefano, Arezzo, Civitella di Romagna, Camaiore, Roccabianca, Cavallino-Treporti, Rodigo, San Benedetto Val di Sambro

a Siniscola, Riposto, Luzzi, Taranto, Cusano Mutri, Rocca Santo Stefano, Arezzo, Civitella di Romagna, Camaiore, Roccabianca, Cavallino-Treporti, Rodigo, San Benedetto Val di Sambro +33°C a Lamon, Casalpusterlengo, Albinea, Greve in Chianti, Gambettola, Gubbio, Vicovaro, Pietrastornina, Enna, Tertenia

a Lamon, Casalpusterlengo, Albinea, Greve in Chianti, Gambettola, Gubbio, Vicovaro, Pietrastornina, Enna, Tertenia +32°C ad Orani, Francavilla di Sicilia, Supersano, Pontelandolfo, Pievebovigliana, Castelfranco Piandiscò, Gavi

ad Orani, Francavilla di Sicilia, Supersano, Pontelandolfo, Pievebovigliana, Castelfranco Piandiscò, Gavi +31°C a Fiumedinisi, Padula, Fasano, Ariano Irpino, Tagliacozzo, Serra Sant’Abbondio, Rovegno, Costa Serina

a Fiumedinisi, Padula, Fasano, Ariano Irpino, Tagliacozzo, Serra Sant’Abbondio, Rovegno, Costa Serina +30°C a Tempio Pausania, Montella, Fabriano, Triora

a Tempio Pausania, Montella, Fabriano, Triora +29°C a Orune, Messina, Noci, Campochiaro, Tortoreto, Carrara, Morozzo, Barzio

a Orune, Messina, Noci, Campochiaro, Tortoreto, Carrara, Morozzo, Barzio +28°C a Onanì, Novara di Sicilia, Decollatura, Monte Sant’Angelo

a Onanì, Novara di Sicilia, Decollatura, Monte Sant’Angelo +27°C a Troina, Palo del Colle, Monte Cavallo.

