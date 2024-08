Meteo Lecce, le previsioni per domani domenica 11 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 11 Agosto a Lecce si presentano con condizioni di cielo sereno per l’intera giornata. La temperatura massima prevista sarà di 32,3°C, mentre la temperatura percepita potrà raggiungere i 32,7°C. Il vento soffierà con una velocità compresa tra i 14,5km/h e i 20km/h, proveniente prevalentemente da direzione Nord – Nord Est. L’umidità si manterrà intorno al 40-42%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile sui 1015hPa.

Durante la notte, il cielo resterà sereno con temperature che si attesteranno intorno ai 26-27°C. Il vento sarà moderato proveniente da Nord – Nord Ovest con raffiche fino a 35,3km/h.

Al mattino, il cielo rimarrà sereno e le temperature inizieranno a salire, con valori che supereranno i 30°C già dalle prime ore del giorno. Il vento sarà moderato proveniente da Nord – Nord Est.

Nel pomeriggio, il sole continuerà a splendere su Lecce con temperature che raggiungeranno il picco massimo nel primo pomeriggio. Il vento sarà leggermente più intenso rispetto al mattino, ma sempre proveniente da direzione Nord.

In serata, le temperature caleranno leggermente, ma il clima rimarrà piacevole per passeggiate all’aperto. Il vento sarà ancora presente, ma con intensità in diminuzione rispetto al pomeriggio.

In conclusione, le previsioni meteo per Domenica 11 Agosto a Lecce indicano una giornata caratterizzata da cielo sereno, temperature elevate e vento moderato. Si consiglia di proteggersi adeguatamente dal sole e di mantenere un’adeguata idratazione. Per i prossimi giorni, si prevede un mantenimento delle condizioni di bel tempo e temperature estive nella città salentina.

Tutti i dati meteo di Domenica 11 Agosto a Lecce

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +26.8° perc. +28.5° Assenti 23.2 NO max 35.3 Maestrale 70 % 1015 hPa 4 cielo sereno +26° perc. +26° Assenti 13.7 NNO max 22.8 Maestrale 76 % 1015 hPa 7 cielo sereno +29.6° perc. +31.4° Assenti 17.9 NNE max 19 Grecale 56 % 1016 hPa 10 cielo sereno +31.6° perc. +32.4° Assenti 19.7 NNE max 16.7 Grecale 44 % 1016 hPa 13 cielo sereno +32.3° perc. +32.6° Assenti 18.1 N max 14.8 Tramontana 39 % 1015 hPa 16 cielo sereno +31.3° perc. +32° Assenti 18.1 N max 18.6 Tramontana 44 % 1013 hPa 19 cielo sereno +27.8° perc. +29.3° Assenti 14.7 N max 25.7 Tramontana 62 % 1014 hPa 22 cielo sereno +27° perc. +28.8° Assenti 11.2 NNO max 15.7 Maestrale 69 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 05:57 e tramonta alle ore 19:46

