Meteo Marsala, le previsioni per domani martedì 27 agosto

MeteoWeb

Martedì 27 Agosto a Marsala si prevedono condizioni meteo stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Le prime ore del mattino saranno caratterizzate da un cielo sereno con una leggera copertura nuvolosa, ma senza precipitazioni. Le temperature si manterranno intorno ai +26°C con una percezione di calore simile. Il vento soffierà a una velocità di circa 15-20 km/h provenendo prevalentemente da nord.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa quasi assente. Le temperature saliranno gradualmente fino a toccare i +29°C intorno alle ore 10:00. Il vento sarà moderato, con raffiche leggere, provenienti sempre da nord.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno con una leggera presenza di nuvole sparse. Le temperature si manterranno intorno ai +28°C con una percezione di calore che potrebbe superare i +30°C. Il vento sarà ancora moderato, proveniente da nord-ovest.

Verso sera, a partire dalle 18:00, è prevista una leggera pioggia che potrebbe intensificarsi nelle ore successive. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai +27°C. Il vento cambierà direzione provenendo da est e potranno verificarsi raffiche più intense.

In conclusione, le previsioni meteo per Martedì 27 Agosto a Marsala indicano una giornata all’insegna del sole e del caldo, con possibili precipitazioni nel tardo pomeriggio e in serata. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni del vento e alla possibilità di piogge leggere. Restate aggiornati sulle previsioni del tempo per i prossimi giorni a Marsala per pianificare al meglio le vostre attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 27 Agosto a Marsala

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +26.1° perc. +26.1° Assenti 17.4 N max 21.5 Tramontana 77 % 1011 hPa 4 cielo sereno +25.9° perc. +26.6° Assenti 15.4 N max 18.5 Tramontana 77 % 1011 hPa 7 cielo sereno +27.4° perc. +29.6° Assenti 16.4 NNE max 20 Grecale 70 % 1012 hPa 10 cielo sereno +29° perc. +31.7° Assenti 18.1 NNO max 18.1 Maestrale 65 % 1012 hPa 13 cielo sereno +28.3° perc. +31.1° Assenti 20.7 NNO max 20.3 Maestrale 69 % 1012 hPa 16 cielo sereno +28.1° perc. +30.9° Assenti 17.1 N max 18.6 Tramontana 70 % 1012 hPa 19 pioggia leggera +26.1° perc. +26.1° 0.54 mm 11.1 SSE max 15.6 Scirocco 68 % 1013 hPa 22 nubi sparse +26° perc. +26° prob. 24 % 2.9 NNO max 6.7 Maestrale 64 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:38 e tramonta alle ore 19:43

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.