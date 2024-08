Meteo Meda, le previsioni per domani giovedì 8 agosto

MeteoWeb

Giovedì 8 Agosto a Meda si prospetta una giornata caratterizzata da variazioni meteorologiche significative. Le previsioni meteo indicano un inizio di giornata con nubi sparse, che tenderanno ad aumentare durante le ore centrali, per poi lasciare spazio a poche nuvole nel pomeriggio. La serata, invece, sarà caratterizzata da piogge leggere e moderate.

Nel dettaglio, la mattina a Meda inizierà con una copertura nuvolosa del 42%, con temperature che si attesteranno intorno ai +22,2°C. Nel corso delle ore mattutine, le nubi tenderanno ad aumentare fino al 55% di copertura, con una lieve crescita delle temperature che raggiungeranno i +28°C verso le 9:00.

Nel pomeriggio, le nubi si diraderanno, portando ad una copertura nuvolosa del 17-39%. Le temperature massime saranno di circa +31,9°C, con una leggera brezza che accompagnerà il caldo estivo.

La sera sarà caratterizzata da piogge leggere e moderate, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100% intorno alle 19:00. Le temperature si manterranno intorno ai +26,5°C, mentre la pioggia potrà essere moderata intorno alle 21:00 con 1.35mm di precipitazioni.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni a Meda, si consiglia di prestare attenzione alle variazioni climatiche repentino, in particolare alle precipitazioni che potrebbero interessare la zona. Si consiglia di monitorare costantemente l’evolversi delle condizioni atmosferiche per adattare al meglio le proprie attività quotidiane.

Tutti i dati meteo di Giovedì 8 Agosto a Meda

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +22.8° perc. +23.2° prob. 15 % 3.5 NNE max 5.9 Grecale 77 % 1013 hPa 3 poche nuvole +20.5° perc. +20.9° prob. 13 % 5.1 N max 6.8 Tramontana 86 % 1013 hPa 6 nubi sparse +22.2° perc. +22.5° prob. 4 % 4.2 N max 6.1 Tramontana 77 % 1014 hPa 9 nubi sparse +28° perc. +29° Assenti 4.1 S max 2.8 Ostro 56 % 1014 hPa 12 nubi sparse +30.7° perc. +31.9° prob. 3 % 6 SSE max 4.3 Scirocco 49 % 1013 hPa 15 nubi sparse +31.7° perc. +32.6° prob. 11 % 8.6 SE max 6.7 Scirocco 44 % 1012 hPa 18 nubi sparse +28.3° perc. +30.1° prob. 11 % 5.1 S max 9.8 Ostro 62 % 1012 hPa 21 pioggia moderata +23.4° perc. +24.1° 1.35 mm 6 NE max 9.6 Grecale 88 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:19 e tramonta alle ore 20:38

