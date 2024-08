Meteo Melfi, le previsioni per domani giovedì 15 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 15 Agosto a Melfi indicano condizioni stabili e soleggiate per gran parte della giornata. La mattina si prevede cielo sereno con temperature in aumento fino a raggiungere i +33,5°C nel corso della mattinata. Nel pomeriggio, il cielo sarà prevalentemente sereno con qualche nuvola sparsa, e le temperature massime potranno superare i +38°C. Durante la sera e la notte, è previsto un aumento della copertura nuvolosa, con temperature che si attesteranno intorno ai +25°C.

Le previsioni del tempo indicano una velocità del vento che si manterrà generalmente moderata, con raffiche leggere nel corso della giornata. La direzione del vento sarà prevalentemente da Nord Est, garantendo un clima caldo e asciutto. Le precipitazioni sono assenti e l’umidità relativa si manterrà intorno al 40-50%.

Considerando le condizioni attuali, si prevede che nei prossimi giorni a Melfi il clima rimarrà caldo e stabile, con temperature elevate e cieli generalmente sereni. È consigliabile prestare attenzione alle temperature elevate, soprattutto nelle ore centrali della giornata, e mantenere adeguata idratazione e protezione solare.

In conclusione, le previsioni meteo per Giovedì 15 Agosto a Melfi indicano una giornata caratterizzata da sole e caldo, con temperature massime che potranno superare i +38°C. Resta sempre consigliabile consultare aggiornamenti e fonti ufficiali per eventuali variazioni delle condizioni meteorologiche.

Tutti i dati meteo di Giovedì 15 Agosto a Melfi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +23.6° perc. +23.1° Assenti 5.8 SO max 5.7 Libeccio 40 % 1014 hPa 3 cielo sereno +22.6° perc. +22° Assenti 6.9 SO max 6.3 Libeccio 41 % 1014 hPa 6 cielo sereno +27.6° perc. +26.8° Assenti 2.6 OSO max 2.4 Libeccio 30 % 1014 hPa 9 cielo sereno +33.5° perc. +31.5° Assenti 8.6 NE max 7.3 Grecale 21 % 1015 hPa 12 cielo sereno +37.7° perc. +35.3° Assenti 14.3 NNE max 13 Grecale 15 % 1012 hPa 15 poche nuvole +34.9° perc. +33.6° Assenti 24.3 ENE max 19.5 Grecale 25 % 1012 hPa 18 poche nuvole +28.8° perc. +28.1° Assenti 6.6 NNE max 6.9 Grecale 36 % 1014 hPa 21 nubi sparse +26.1° perc. +26.1° Assenti 4.6 OSO max 4.7 Libeccio 45 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:10 e tramonta alle ore 19:52

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.