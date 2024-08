Meteo Melfi, le previsioni per la prossima settimana 12 – 15 Agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Melfi indicano una settimana con temperature in aumento e possibili precipitazioni. Lunedì e martedì saranno caratterizzati da cielo sereno e temperature in crescita, con punte massime di +36,6°C e +37,8°C rispettivamente. Tuttavia, nel pomeriggio di martedì è prevista pioggia leggera con una probabilità del 31%. Mercoledì e giovedì si conferma l’aumento delle temperature, con possibili piogge nel pomeriggio e una probabilità di precipitazioni che arriva al 66%. L’umidità oscillerà tra il 22% e il 54%. Si consiglia di monitorare attentamente le variazioni climatiche e di essere preparati per eventuali cambiamenti repentini delle condizioni atmosferiche.

Lunedì 12 Agosto

Notte: Durante la notte a Melfi, il cielo sarà sereno con una temperatura di +22,8°C e una leggera brezza proveniente da Ovest – Sud Ovest con velocità di 4,1km/h. L’umidità si attesterà al 51% con una pressione atmosferica di 1016hPa.

Mattina: La mattina si prevede un cielo sereno e temperature in aumento. Alle 06:00 la temperatura sarà di +26,6°C con una leggera brezza da Ovest – Sud Ovest. Alle 09:00 si raggiungeranno i +32,5°C con venti da Nord – Nord Est a 9,3km/h. L’umidità diminuirà al 22%.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo resterà sereno e le temperature continueranno a salire. Alle 12:00 si registreranno +35,9°C con una brezza leggera da Nord – Nord Est. Alle 15:00 la temperatura massima sarà di +36,6°C con venti più intensi a 15,4km/h sempre da Nord – Nord Est.

Sera: In serata le temperature caleranno gradualmente, ma rimarrà un clima piacevole. Alle 18:00 si attesteranno sui +27,8°C con una leggera brezza da Est – Nord Est. L’umidità aumenterà al 31%.

Martedì 13 Agosto

Notte: Durante la notte il cielo sarà sereno con una temperatura di +23,6°C e una brezza leggera da Sud Ovest. L’umidità sarà del 53%.

Mattina: La mattina si conferma il cielo sereno con temperature in aumento. Alle 06:00 si registreranno +27,5°C con una brezza leggera da Sud Ovest. Alle 10:00 le temperature saliranno fino a +36°C con venti da Nord – Nord Est a 8,2km/h.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo resterà sereno fino alle 14:00, quando sono previste poche nuvole con una copertura del 13% e una temperatura di +37,8°C. Alle 16:00 è prevista pioggia leggera con una probabilità del 31% e una temperatura di +32,4°C.

Sera: In serata le condizioni meteorologiche peggioreranno con pioggia leggera e una temperatura di +27,6°C alle 17:00. L’umidità aumenterà al 51%.

Mercoledì 14 Agosto

Notte: Durante la notte si prevedono poche nuvole con una temperatura di +23,6°C e una brezza leggera da Sud Ovest. L’umidità sarà del 54%.

Mattina: La mattina il cielo sarà sereno con temperature in aumento. Alle 06:00 si registreranno +27,4°C con una brezza leggera da Sud Ovest. Alle 10:00 le temperature saliranno fino a +36,5°C con venti da Nord – Nord Est a 7,2km/h.

Pomeriggio: Nel pomeriggio si prevedono poche nuvole con una copertura del 17% e una temperatura massima di +38°C alle 13:00. Alle 16:00 è prevista pioggia leggera con una probabilità del 62% e una temperatura di +32,1°C.

Sera: In serata le condizioni meteorologiche continueranno a peggiorare con pioggia leggera e una temperatura di +29,9°C alle 17:00. L’umidità aumenterà al 37%.

Giovedì 15 Agosto

Notte: Durante la notte si prevedono poche nuvole con una temperatura di +24,6°C e una brezza leggera da Sud – Sud Ovest. L’umidità sarà del 51%.

Mattina: La mattina si conferma il cielo sereno con temperature in aumento. Alle 06:00 si registreranno +28,5°C con una brezza leggera da Sud Ovest. Alle 10:00 le temperature saliranno fino a +35,3°C con venti da Nord a 3,8km/h.

Pomeriggio: Nel pomeriggio si prevede un cielo sereno fino alle 14:00, quando sono previste poche nuvole con una copertura del 17% e una temperatura di +38,5°C. Alle 16:00 è prevista pioggia leggera con una probabilità del 66% e una temperatura di +29,9°C.

Sera: In serata le condizioni meteorologiche continueranno a peggiorare con pioggia leggera e una temperatura di +28,1°C alle 18:00. L’umidità aumenterà al 41%.

In base alle previsioni meteo per Melfi, si consiglia di prestare attenzione alle variazioni climatiche e di prepararsi adeguatamente per affrontare eventuali cambiamenti repentini delle condizioni atmosferiche.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.