Meteo Misilmeri, le previsioni per domani lunedì 26 agosto

Le previsioni meteo a Misilmeri per Lunedì 26 Agosto mostrano condizioni generalmente stabili durante la giornata. La mattina si prevede un cielo sereno con una leggera copertura nuvolosa, mentre nel pomeriggio le nubi aumenteranno, portando a un cielo parzialmente nuvoloso. La sera e la notte saranno caratterizzate da un cielo coperto con una copertura nuvolosa del 100%.

Le temperature si manterranno piuttosto elevate, con valori che oscilleranno tra i +23,2°C e i +30,4°C. La temperatura percepita sarà leggermente superiore alla temperatura effettiva, con valori compresi tra i +23,7°C e i +31,2°C. Il vento soffierà prevalentemente da Nord – Nord Est con intensità variabile tra i 2,2km/h e i 12,1km/h. Le raffiche di vento saranno deboli, con picchi massimi di 10,5km/h.

L’umidità relativa si manterrà su valori abbastanza elevati, con percentuali che varieranno tra il 47% e il 81%. Non sono previste precipitazioni significative durante la giornata.

In base alle previsioni meteo attuali, per i prossimi giorni a Misilmeri si prevede un aumento della copertura nuvolosa e una leggera diminuzione delle temperature massime. Tuttavia, le condizioni rimarranno generalmente stabili, con cieli parzialmente nuvolosi e venti leggeri. Si consiglia di monitorare gli aggiornamenti meteo per eventuali cambiamenti nelle previsioni.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +23.8° perc. +24.3° Assenti 2.3 E max 2.8 Levante 77 % 1013 hPa 4 cielo sereno +23.2° perc. +23.7° Assenti 2.2 ENE max 2.7 Grecale 81 % 1013 hPa 7 cielo sereno +26.6° perc. +26.6° Assenti 5.5 NE max 5.7 Grecale 63 % 1013 hPa 10 cielo sereno +29.7° perc. +30.6° Assenti 10.5 NNE max 7.8 Grecale 50 % 1013 hPa 13 nubi sparse +30.2° perc. +30.9° Assenti 11.8 NNE max 8.8 Grecale 47 % 1012 hPa 16 nubi sparse +28° perc. +28.7° Assenti 9.2 NNE max 9 Grecale 53 % 1012 hPa 19 cielo coperto +25.2° perc. +25.6° Assenti 3.9 NE max 5.3 Grecale 69 % 1013 hPa 22 cielo coperto +24.3° perc. +24.7° Assenti 5.4 NE max 6.5 Grecale 73 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:33 e tramonta alle ore 19:40

