Meteo Niscemi, le previsioni per domani sabato 3 agosto

MeteoWeb

Sabato 3 Agosto a Niscemi si prospetta una giornata con condizioni meteo variegate. Al mattino, il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa, mentre nel pomeriggio sono attese nubi sparse con possibilità di pioggia leggera. La temperatura massima prevista sarà di 34,2°C con un’umidità del 35% e una pressione atmosferica di 1007hPa.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai 25,4°C. Le prime ore del mattino vedranno un lieve aumento della temperatura fino a raggiungere i 33,1°C intorno alle ore 09:00. Nel corso della mattinata, la velocità del vento aumenterà progressivamente, raggiungendo i 21,5km/h intorno alle ore 10:00.

Nel pomeriggio, con l’arrivo delle nubi sparse, la temperatura si manterrà elevata, con valori intorno ai 33,5°C. La presenza di pioggia leggera potrebbe portare un leggero calo della temperatura, ma l’umidità rimarrà costante intorno al 37%. Le raffiche di vento potrebbero raggiungere i 18,9km/h.

In serata, il cielo si presenterà nuvoloso con una copertura del 64% e una temperatura di circa 29,5°C. Il vento soffierà a una velocità di 18,5km/h provenendo da Ovest.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 3 Agosto a Niscemi indicano una giornata con temperature elevate e possibili precipitazioni nel pomeriggio. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni del tempo e prepararsi adeguatamente per affrontare le condizioni meteorologiche previste.

Tutti i dati meteo di Sabato 3 Agosto a Niscemi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +23.7° perc. +23.9° Assenti 2.6 ONO max 4.6 Maestrale 66 % 1009 hPa 4 cielo sereno +22.8° perc. +23° Assenti 5.4 O max 8.2 Ponente 72 % 1009 hPa 7 cielo sereno +30.4° perc. +29.7° Assenti 4.2 O max 6.1 Ponente 36 % 1008 hPa 10 nubi sparse +33° perc. +32.6° Assenti 21.5 OSO max 23.9 Libeccio 34 % 1009 hPa 13 nubi sparse +34.2° perc. +34.5° Assenti 18.6 SO max 21 Libeccio 35 % 1007 hPa 16 pioggia leggera +32.9° perc. +33° 0.14 mm 8.2 O max 19.9 Ponente 37 % 1007 hPa 19 cielo coperto +29.5° perc. +29.4° Assenti 3.4 O max 18.5 Ponente 42 % 1007 hPa 22 nubi sparse +25.5° perc. +25.9° Assenti 2 SO max 7.2 Libeccio 69 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 06:11 e tramonta alle ore 20:04

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.