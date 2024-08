Meteo, oggi il giorno più caldo dell’anno al Sud: +40°C a Reggio Calabria | DATI

MeteoWeb

Per molte località del Sud Italia e soprattutto in Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia centro/meridionale, quella di oggi è la giornata più calda dell’anno. Spicca il dato di Reggio Calabria, che ha raggiunto i +40°C ed è la città più calda d’Italia: è la prima volta in stagione che raggiunge i +40°C ed è la prima città costiera d’Italia che raggiunge i +40°C in questa stagione. Non si tratta assolutamente di un record, in quanto a Reggio Calabria la temperatura ha superato il valore odierno decine di volte. Il record assoluto nella città calabrese dello Stretto è di +44°C e risale al luglio 1998, ben 26 anni fa, mai più raggiunti nella storia.

Ma a Reggio Calabria sta facendo davvero molto caldo in questi ultimi giorni. Ieri era stata la giornata più calda dell’anno con una temperatura massima di +37,3°C alle 16:30 del pomeriggio. Oggi il picco di +40°C alle 13:30. Ma ad impressionare è la durata e la costanza del caldo: ieri la temperatura ha superato i +36°C già alle 10:50 del mattino per poi mantenersi sempre oltre i +36°C fino alle 18:30 della sera. Significa otto ore nel forno. Oggi la situazione è ulteriormente peggiorata: +38°C superati alle 12:00, +39°C raggiunti alle 12:40 e ancora adesso alle 15:30 temperatura superiore ai +39°C per la terza ora consecutiva.

Questi valori si stanno misurando con tassi molto bassi di umidità relativa, intorno al 22% e a tratti addirittura al 19–20%, al punto che l’aria è così torrida che chi trascorre qualche minuto all’aperto inizia ad avere un po’ di bruciore agli occhi. Nei giorni precedenti, però, il clima era stato decisamente afoso con temperature massime tra +33 e +35°C e un tasso di umidità molto più elevato, al punto che la temperatura percepita era comunque sempre oltre i +40°C.

Sta facendo molto caldo da un periodo prolungato a Reggio Calabria: dall’8 luglio in poi, soltanto un giorno la temperatura massima in città è stata inferiore ai +32°C (il 23 luglio, con +30°C). Pur non avendo mai raggiunto i valori estremi dell’eccezionale ondata di caldo di luglio 2023 (+43,5°C il 25 luglio, +41,9°C il 20 luglio e altri due giorni a +41,5°C).

Super caldo anche in Sicilia

Temperature elevatissime oggi anche in Sicilia, sui picchi più alti dell’anno. Nel messinese jonico spiccano i +42,5°C di Letojanni ma le temperature più alte sono state raggiunte nel Sud/Est dell’isola con +43,5°C a Noto, +43,2°C a Cassibile, +41,5°C a Pozzallo, +39,0°C a Siracusa. Diffusi i +41/+42°C anche nell’entroterra della piana di Catania, dove però questo tipo di valori sono molto più comuni e frequenti.

Domani, domenica 4 agosto, netto calo termico al Sud: è dura parlare di “rinfrescata”, forte il rischio di essere fraintesi, ma avremo comunque un calo termico di 7-8°C che significa che in ogni caso continuerà a fare caldo, ma nella norma del periodo e non più con gli eccessi di queste ore.

