Previsioni Meteo Piemonte: nuovo round di grandine e temporali, fenomeni “localmente intensi sulle pianure”

“Una debole flessione del geopotenziale, associata ad infiltrazioni di aria fresca in quota, determina sul Piemonte rovesci e temporali sui rilievi alpini nel pomeriggio odierno, che potranno essere localmente intensi sulle pianure centro-settentrionali tra la serata e le prime ore di domani“: queste le previsioni meteo regionali, così come riportate nel bollettino di Arpa Piemonte. “In seguito la progressiva rimonta del promontorio di matrice africana sul Mediterraneo occidentale garantirà condizioni di tempo prevalentemente stabile, con rovesci limitati alle zone montane, nuvolosità sparsa convogliata da correnti orientali nei bassi strati e un nuovo graduale aumento delle temperature“.

“Oggi pomeriggio rovesci e temporali sui rilievi alpini, con possibili fenomeni di forte intensità sulle pianure centro-settentrionali tra la serata e le prime ore di domani. In seguito condizioni prevalentemente stabili, con rovesci limitati ai rilievi alpini,” si legge nel bollettino di allerta meteoidrologica e idraulica, che rimane codice verde.

Secondo le previsioni meteo di Arpa regionale, in Piemonte oggi è atteso cielo poco nuvoloso con sviluppo di nuvolosità cumuliforme sulle zone montane in successivo transito sulle pianure. Rovesci o temporali sparsi sui rilievi dalle ore centrali, di intensità debole o moderata; possibili fenomeni localmente forti in serata sul settore settentrionale. Zero termico in lieve calo sui 4300-4400 m a sud e 4100-4200 m a nord. Temperature massime in aumento. Venti deboli da ovest-nordovest sulle Alpi e deboli in moderata intensificazione dai quadranti orientali sui restanti settori. Possibili grandinate e forti raffiche di vento in occasione dei temporali più intensi.

Domani al mattino nubi irregolari su zone pedemontane alpine e pianure adiacenti, in attenuazione nel corso del pomeriggio, e soleggiato sulle Alpi con cumuli in formazione nelle ore centrali; transito di velature spesse in serata. Rovesci o temporali nella notte sul settore settentrionale, anche localmente di forte intensità; deboli rovesci di calore nelle ore centrali. Zero termico in aumento fino a 4800 m sul settore sudoccidentale, sui 4300-4500 m a nord e sui 4600-4700 m altrove. Temperature minime in aumento, massime in diminuzione. Venti deboli o localmente moderati, occidentali sui settori alpini e dai quadranti orientali altrove. Possibili grandinate e forti raffiche di vento in occasione dei temporali più intensi.

