Meteo Rosolini, le previsioni per il weekend 9 – 11 Agosto

Le previsioni meteo per Rosolini indicano un fine settimana soleggiato e caldo. Le temperature saranno in aumento fino a Sabato, con cieli sereni e assenza di precipitazioni. Il vento sarà generalmente leggero, proveniente da diverse direzioni. Domenica si registrerà un lieve calo delle temperature, con la comparsa di nubi sparse nel pomeriggio. L’umidità si manterrà su valori medi, e la pressione atmosferica rimarrà stabile. Buon fine settimana!

Venerdì 9 Agosto

Nel corso della notte a Rosolini il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse con una copertura nuvolosa del 47%. Le temperature si manterranno intorno ai +26,9°C con una percezione di +27,5°C. Il vento soffierà a 2,9km/h proveniente da Ovest – Nord Ovest, con raffiche di vento fino a 3,3km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità si attesterà al 53% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

La mattina proseguirà con un cielo sereno e temperature in aumento. Alle 06:00 il termometro segnerà +28°C con una percezione di +28,4°C. Il vento aumenterà leggermente raggiungendo i 7,5km/h da Nord Est. L’umidità sarà del 49% con una pressione di 1015hPa.

Nel pomeriggio il cielo resterà sereno e le temperature continueranno a salire. Alle 13:00 si attenderanno +31,6°C con una percezione di +33,1°C. Il vento soffierà da Sud a 13,1km/h con raffiche leggere. L’umidità sarà del 47% e la pressione atmosferica di 1014hPa.

La sera sarà caratterizzata da un cielo sereno e temperature in calo. Alle 18:00 si registreranno +28,9°C con una percezione di +30,7°C. Il vento soffierà da Sud Ovest a 8,7km/h con una percentuale di umidità del 59% e una pressione atmosferica di 1015hPa.

Sabato 10 Agosto

Nella notte tra Venerdì e Sabato il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature si manterranno intorno ai +27,3°C con una percezione di +28,7°C. Il vento sarà debole, a 0,5km/h proveniente da Sud – Sud Ovest. L’umidità sarà del 63% con una pressione atmosferica di 1015hPa.

La mattina inizierà con un cielo sereno e temperature in aumento. Alle 06:00 si registreranno +28,7°C con una percezione di +29,6°C. Il vento soffierà da Est – Nord Est a 6,9km/h. L’umidità sarà del 53% con una pressione di 1016hPa.

Nel pomeriggio il cielo resterà sereno e le temperature continueranno a salire. Alle 13:00 si attenderanno +31,7°C con una percezione di +33,6°C. Il vento sarà moderato, a 16,7km/h proveniente da Sud. L’umidità sarà del 49% e la pressione atmosferica di 1016hPa.

La sera sarà caratterizzata da un cielo sereno e temperature in calo. Alle 18:00 si registreranno +29°C con una percezione di +30,3°C. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest a 8,3km/h con una percentuale di umidità del 55% e una pressione atmosferica di 1016hPa.

Domenica 11 Agosto

Nella notte tra Sabato e Domenica il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 3%. Le temperature si manterranno intorno ai +28°C con una percezione di +29°C. Il vento sarà leggero, a 7,8km/h proveniente da Nord Ovest. L’umidità sarà del 56% con una pressione atmosferica di 1016hPa.

La mattina inizierà con un cielo sereno e temperature in aumento. Alle 06:00 si registreranno +29,1°C con una percezione di +30,5°C. Il vento sarà leggero, a 4,4km/h da Est – Nord Est. L’umidità sarà del 55% con una pressione di 1016hPa.

Nel pomeriggio il cielo presenterà nubi sparse con una copertura nuvolosa del 31%. Alle 13:00 si attenderanno +31,7°C con una percezione di +32,8°C. Il vento sarà moderato, a 16,5km/h proveniente da Sud Ovest. L’umidità sarà del 45% e la pressione atmosferica di 1015hPa.

La sera sarà caratterizzata da nubi sparse e temperature in calo. Alle 18:00 si registreranno +29,8°C con una percezione di +30,8°C. Il vento soffierà da Ovest a 13,4km/h con una percentuale di umidità del 50% e una pressione atmosferica di 1013hPa.

In conclusione, il fine settimana a Rosolini si preannuncia soleggiato e caldo, con temperature in aumento fino a Sabato e in lieve calo nella giornata di Domenica. Le precipitazioni sono assenti e il vento sarà generalmente leggero. Vi auguriamo un piacevole fine settimana!

