Meteo San Lazzaro di Savena, le previsioni per domani domenica 18 agosto

Le previsioni meteo per Domenica 18 Agosto a San Lazzaro di Savena prevedono una giornata caratterizzata da variazioni climatiche significative. Al mattino, ci saranno nubi sparse con una copertura nuvolosa intorno al 50% e temperature che si attesteranno intorno ai +27°C. Nel corso della mattinata, la copertura nuvolosa diminuirà leggermente, ma le temperature continueranno a salire, raggiungendo i +31°C intorno alle 10:00.

Nel pomeriggio, le condizioni meteorologiche subiranno un cambiamento repentino con l’arrivo di precipitazioni. Verso le 13:00, è prevista pioggia leggera con una copertura nuvolosa al 100% e una temperatura di circa +23°C. Le precipitazioni si intensificheranno nel corso del pomeriggio, con pioggia moderata intorno alle 14:00 e pioggia leggera alle 15:00. Le temperature si manterranno intorno ai +22°C.

In serata, il maltempo persiste con pioggia leggera prevista alle 18:00 e cielo coperto nelle ore successive. Le temperature si attesteranno intorno ai +20°C con una probabilità di precipitazioni che diminuirà gradualmente.

In conclusione, Domenica 18 Agosto a San Lazzaro di Savena sarà caratterizzata da un inizio di giornata con nubi sparse e temperature in aumento, seguito da un pomeriggio instabile con precipitazioni e temperature più miti. La serata vedrà ancora la presenza di piogge leggere, ma con una tendenza al miglioramento delle condizioni meteorologiche. Resta comunque consigliabile prestare attenzione alle previsioni del tempo aggiornate per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 18 Agosto a San Lazzaro di Savena

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +21.7° perc. +21.9° prob. 11 % 11.4 SO max 17.7 Libeccio 76 % 1009 hPa 3 poche nuvole +20.5° perc. +20.7° Assenti 8.8 SO max 11.6 Libeccio 82 % 1008 hPa 6 nubi sparse +23.2° perc. +23.5° Assenti 7.2 SO max 10.5 Libeccio 72 % 1008 hPa 9 nubi sparse +29.5° perc. +29.8° prob. 10 % 2.9 O max 11.3 Ponente 46 % 1008 hPa 12 pioggia leggera +24.6° perc. +25° 0.94 mm 18.9 NO max 25.1 Maestrale 70 % 1007 hPa 15 pioggia leggera +22.3° perc. +22.7° 0.36 mm 8.4 ESE max 13.7 Scirocco 78 % 1006 hPa 18 pioggia leggera +21.1° perc. +21.4° 0.42 mm 10.1 ESE max 22.5 Scirocco 83 % 1006 hPa 21 pioggia leggera +19.9° perc. +20.2° 0.15 mm 4.2 SO max 6.5 Libeccio 87 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 06:24 e tramonta alle ore 20:10

